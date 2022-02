Das Coronavirus bestimmt den Alltag der Menschen im Land. Im Live-Blog fassen wir die neuesten Entwicklungen rund um die Pandemie und die Lockerungen zusammen.

Das war der Samstag in Baden-Württemberg

Ausstellung: So wird in Schlachthöfen gearbeitet

20:30 Uhr

Die Corona-Krise hat ein hässliches Schlaglicht auf die Fleischindustrie geworfen. Vor allem auf die Arbeitsbedingungen, die dort herrschen. Seitdem machen sich viele Menschen Gedanken darüber, ob Billigfleisch moralisch zu vertreten ist. Die Filmemacherin Yulia Lok-Shina hat zwei Jahre lang Mitarbeiter der Schlachthöfe begleitet. Der Film wird im Rahmen einer Ausstellung über sogenannte Risikogruppen in Pforzheim gezeigt.

Regelmäßige Corona-Tests für Schlachthofbeschäftigte gefordert

14:24 Uhr

Politiker im Kreis Schwäbisch Hall fordern regelmäßige Corona-Tests bei den Beschäftigten in den Schlachthöfen Crailsheim und Schwäbisch Hall. Nach einem Bericht des "Hohenloher Tagblatts" sehen sie akuten Handlungsbedarf.

Eltern demonstrieren gegen Defizite im Bildungssystem

11:03 Uhr

Die Gesamtelternbeiräte aus Baden-Württemberg haben am Samstag in Stuttgart zu einer Demonstration aufgerufen. Rund 500 Teilnehmer kamen zur Kundgebung unweit des Stuttgarter Hauptbahnhofs. Anlass der Demonstrationen sind die in der Corona-Pandemie immer sichtbarer werdende Defizite im Bildungssystem. Die Gesamtelternbeiräte fordern konkrete Pläne für den Schulbetrieb ab sofort und im September. Außerdem fordern sie mehr Lehrkräfte, Chancengleichheit für alle und eine transparente Kommunikation auf Augenhöhe. In einem offenen Brief hatten sich die Gesamtelternbeiräte zuletzt an die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport, Susanne Eisenmann (CDU), gewandt. Eine Antwort erhielten sie bisher nicht.

Samstag, 4.7.