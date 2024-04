BW-Newsticker am Morgen: Neue Achterbahn im Europa-Park bleibt bei Testfahrt liegen, Norovirus auf Frühlingsfest: Immer mehr Erkrankte

6:00 Uhr

Guten Morgen!

Schwerelosigkeit. Ja, das kann schon eine feine Sache sein. Da die meisten von uns wohl aber eher keine Astronautinnen oder Astronauten sind und Parabelflüge nun nicht ständig auf der Tagesordnung stehen, kommt man diesem Gefühl wohl in Achterbahnen am nächsten. Für alle Freundinnen und Freunde der Schwerelosigkeit gibt es ab heute eine neue Option - und das auch noch in Baden-Württemberg. 2,2 Sekunden Schwerelosigkeit am Stück soll man in der neuen Achterbahn "Voltron Nevera" im Europa-Park Rust (Ortenaukreis) erleben dürfen. Allerdings lief gestern bei den letzten Testfahrten nicht alles glatt, aber dazu gleich mehr. Jetzt starten wir erst einmal. Mein Name ist Oliver Linsenmaier und bis 10 Uhr findet ihr hier unseren BW-Newsticker am Morgen alles Wichtige für Baden-Württemberg. Bei Fragen, Wünschen oder Kritik schreibt mir einfach eine Mail an newsticker-bw@SWR.de.