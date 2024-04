Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

7:55 Uhr Soldaten aus Niederstetten nehmen an NATO-Großübung teil Rund 400 Soldatinnen und Soldaten vom Bundeswehrstandort Niederstetten (Main-Tauber-Kreis) nehmen an der NATO-Großübung "Steadfast Defender" teil. Die ersten Fahrzeuge sind schon auf dem Weg nach Rumänien, die Hauptkräfte sollen kommende Woche an die NATO-Ostflanke verlegt werden. Das Militärbündnis trainiert dort mit gut 90.000 Soldatinnen und Soldate aus 32 Mitgliedsländern den Ernstfall - es ist die größte Übung der NATO seit Ende des Kalten Krieges. Oberleutnant Frederik Ströhlein und der stellvertretende Regimentskommandeur Tobias Schwarz haben dem SWR die Hintergründe erläutert:

7:42 Uhr EU-Parlament schwächt Umweltauflagen für Bauern ab Im Winter haben Proteste von Landwirten über Wochen für Schlagzeilen gesorgt, auch bei uns in Baden-Württemberg. Im Mittelpunkt standen vor allem Pläne der Bundesregierung, Subventionen für Bauern zu streichen. Doch den Landwirten ging es um mehr, etwa um die zunehmende Regulierung vonseiten der EU. Dagegen demonstrierten auch Bauern in anderen europäischen Ländern. Die Proteste hatten nun offenkundig Erfolg: Gestern hat das EU-Parlament in Straßburg Umweltauflagen für die Landwirtschaft abgeschwächt. Bisher sind Bauern beispielsweise dazu verpflichtet, einen Teil ihrer Ackerfläche brachzulegen oder "unproduktiv" zu nutzen. Künftig soll dies nur noch freiwillig sein. Außerdem sollen Umweltvorschriften bei kleineren Betrieben nicht mehr so streng kontrolliert werden.

7:04 Uhr Aktuelle Verkehrslage in BW Es wird Zeit für einen Blick auf die Straßen in Baden-Württemberg. Auf der A8 von Stuttgart in Richtung Karlsruhe gibt es aktuell zwischen Stuttgart-Möhringen und Kreuz Stuttgart eine ungesicherte Unfallstelle. Hier staut es sich auf vier Kilometern, das kostet euch etwa 20 Minuten. Und fast schon obligatorisch: Auf der A8 von Karlsruhe in Richtung Stuttgart stockt der Verkehr zwischen Pforzheim-West und Pforzheim-Ost auf drei Kilometern.

6:53 Uhr Hockenheimring bekommt neue Investoren Kehrt die Formel 1 an den Hockenheimring zurück? Der Einstieg neuer Investoren lässt zumindest wieder hoffen: Gestern stimmte der Gemeinderat der Stadt Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) einem Vertrag zu, wonach fünf mittelständische Unternehmen aus Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz 75 Prozent der Anteile an der Hockenheim-Ring GmbH kaufen. Bisher verfügte die Stadt über 94 Prozent, die restlichen 6 Prozent gehörten dem Badischen Motorsport Club (BMC). Die neuen Investoren wollen zudem bis zu 250 Millionen Euro in den Hockenheimring investieren.

6:44 Uhr Bergwacht warnt vor Lawinen im Schwarzwald Apropos Wetter: Gerade weil es am Wochenende wieder warm werden soll, warnt die Bergwacht Schwarzwald vor Lawinen auf dem Feldberg und in anderen Hochlagen. Da zum Teil etwa 50 Zentimeter Schnee liegen, ist gerade im Bereich des Feldberggipfels, des Herzogenhorns, Seebucks und des Belchen Vorsicht geboten. Skifahrer und Schneeschuhwanderer sollen laut Bergwacht auf den markierten und freigegebenen Routen bleiben. "Momentan ist es noch winterlich schön, aber am Wochenende wird es halt warm und da kann Schnee schmelzen und was abgehen", sagt Kai Lorenz von der Bergwacht. Insgesamt sei die Lawinengefahr aber nicht höher als sonst in dieser Jahreszeit.

6:31 Uhr Wetter in Baden-Württemberg: Es wird langsam freundlicher Man mag es kaum glauben: Am Wochenende sollen die Temperaturen in Baden-Württemberg auf bis zu 22 Grad steigen. Heute allerdings müssen wir nochmals ein wechselhaftes Aprilwetter ertragen. Vor allem am Vormittag gibt es vielerorts noch Schauer. Die lassen im Lauf des Tages aber von Süden her nach und die Chancen auf Sonne steigen. Nur im Nordosten des Landes halten sich am Nachmittag noch Schauer. Die Temperaturen steigen auf 9 bis 12 Grad, im Bergland bleibt es mit 6 Grad kühler.

6:17 Uhr Nach Unfall auf der A81: Engelbergtunnel wieder frei Der Engelbergtunnel auf der Autobahn 81 in Richtung Heilbronn ist wieder normal befahrbar. Das hat die Polizei am Abend mitgeteilt. In dem Tunnel hatte es am Mittwochnachmittag einen Unfall mit drei Fahrzeugen gegeben, weswegen er gesperrt werden musste. Der Verkehr war stark beeinträchtigt. Der Fahrer und sein Beifahrer wurden bei dem Unfall im Führerhaus eines Lastwagens eingeklemmt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht.

6:12 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute ist Girls' Day und Boys' Day. Dabei können sich Schülerinnen und Schüler in Schnupperpraktika beruflich orientieren - gerade in den Bereichen, in denen traditionell eher weniger Mädchen beziehungsweise Jungs arbeiten. Um die beruflichen Perspektiven der jungen Menschen in BW kümmert sich heute auch Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne). Sie stellt eine Fachkräfte-Kampagne vor, die sich auf Ingenieurberufe spezialisiert. In dieser Brache gibt es besonders großen Bedarf. Die Ministerin startet damit eine deutschlandweite, auf drei Jahre ausgerichtete Kampagne. Diese soll das Image und die Attraktivität der Ingenieurberufe als Zukunftsberufe stärken und Baden-Württemberg sowohl als Studienstandort als auch als Arbeitsort im Bereich der Ingenieurwissenschaften profilieren. In Freiburg finden ab heute die baden-württembergischen Landesmeisterschaften im Poetry Slam statt. Heute und morgen treten 16 Slammerinnen und Slammer gegeneinander an, um sich einen von acht möglichen Startplätzen für das Finale am Samstag zu erkämpfen. Wie beim Poetry Slam üblich gelten folgende Regeln: nur selbstverfasste Texte, Zeitlimit von sechs Minuten und keine Requisiten oder sonstige Hilfsmittel.

6:06 Uhr Norovirus auf dem Frühlingsfest: Hunderte Besucher erkrankt Seit Anfang der Woche melden sich immer mehr Menschen mit Magen-Darm-Problemen beim Stuttgarter Gesundheitsamt. Was die rund 300 Menschen gemeinsam haben: Sie waren am Wochenende im selben Festzelt auf dem Stuttgarter Frühlingsfest. Und bei den ersten von ihnen wurde das Norovirus nachgewiesen. Das Gesundheitsamt suche mit Hochdruck nach der Ursache, so die Stadt. Der Betreiber des Festzelts Göckelesmaier, Karl Maier, räumte ein, dass sich der Ausbruch in seinem Zelt ereignet hat. Es soll offen bleiben - für eine Schließung gebe es keinen Grund, erklärte die Stadt.