Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

6:55 Uhr Die Wetteraussichten für heute: Schauer und Sturmböen Heute Früh erreichen die Temperaturen in höheren Lagen gerade mal 6 Grad, ansonsten liegen die Werte meist bei 8 bis 12 Grad. Am Vormittag gibt es in Oberschwaben noch Sonnenschein, bis zum Nachmittag breitet sich aber Regen im ganzen Land aus. Die Schauer können zum Teil sehr kräftig und von Sturmböen begleitet sein. Die Temperaturen steigen auf Werte zwischen 12 und 18 Grad. Nach dem regnerischen Donnerstag ist aber ein warmes Wochenende in Sicht. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr jederzeit in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (42,3 MB | MP4)

6:42 Uhr Ranghöchster BW-Polizist erhält trotz schwerer Vorwürfe weiterhin volle Bezüge Wenn wir grade schon beim Thema Polizei sind: Der vom Dienst suspendierte ranghöchste Polizist in Baden-Württemberg, Andreas R., erhält nach wie vor Monat für Monat seinen vollen Beamtensold in Höhe von 8.457 Euro. Und das, obwohl er bereits seit November 2021 nicht mehr arbeiten darf - denn schwere Vorwürfe wurden gegen ihn erhoben. Sein mutmaßliches Fehlverhalten löste die Polizei-Affäre aus, und der Fall ist längst noch nicht abgeschlossen. Zwar hat das Landgericht Stuttgart ihn im vergangenen Juli vom Vorwurf der sexuellen Nötigung freigesprochen, doch es ist Revision beantragt. Und es gibt noch weitere Ermittlungen wegen Bestechlichkeit. Doch selbst im Fall einer Verurteilung dürfte Andreas R. das bis dahin erhaltene Geld behalten. Innenminister Thomas Strobl (CDU) hat mehrfach erklärt: Es gebe rechtlich keine Handhabe, dem freigestellten Inspekteur der Polizei die Bezüge zu streichen, solange die Verfahren nicht abgeschlossen sind. Laut der BW-FDP hätte es aber durchaus Möglichkeiten gegeben, auch während noch laufender Ermittlungen die Bezüge zumindest zu kürzen. Die innenpolitische Sprecherin der FDP, Julia Goll, wirft Strobl vor, er habe diese Möglichkeiten "von Anfang an nicht einmal richtig prüfen lassen". Mehr zu dem Fall lest ihr hier: Baden-Württemberg Lange Verfahrensdauer Trotz schwerer Vorwürfe: Ranghöchster BW-Polizist erhält weiter volle Bezüge Ermittlungen wegen Bestechlichkeit, Revision in Sachen sexuelle Nötigung - gegen den freigestellten Inspekteur der Polizei laufen Strafverfahren. Doch die kommen nur schleppend voran.

6:27 Uhr 400 Polizeibeamte der Länder möglicherweise rechtsextrem Gegen mindestens 400 Polizeibeamte in Deutschland besteht derzeit der Verdacht, dass sie eine rechtsextreme Gesinnung haben oder Verschwörungstheorien anhängen. Das berichten die Zeitschrift "Stern" und der Fernsehsender RTL und berufen sich auf Informationen der Landesinnenministerien. Gegen die Beamten laufen demnach Disziplinarverfahren oder Ermittlungen. Die Zahl der betreffenden Polizisten könnte noch höher liegen, da aus vier Bundesländern keine Daten vorliegen. Baden-Württemberg meldet den Angaben zufolge lediglich den Stand zum 31. Dezember 2023.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Im Prozess um den Terroranschlag auf einen Weihnachtsmarkt im elsässischen Straßburg werden heute die Urteile erwartet. Vor einem Pariser Schwurgericht müssen sich vier mutmaßliche Helfer des Täters verantworten, die bei der Beschaffung von Waffen geholfen haben sollen. Bei dem Anschlag am 11. Dezember 2018 waren fünf Menschen getötet und elf weitere verletzt worden. Ein 45-jähriger Mann muss sich heute vor dem Amtsgericht Biberach wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung verantworten. Er soll im November 2022 bei Rot an der Rot (Kreis Biberach) mit seinem Auto eine Kutsche gerammt haben. Ein Mensch starb. Laut Anklage hatte der Mann die Kutsche auf einer Landstraße überholt und dabei deren Heck gerammt. Das Gespann wurde in einen Graben gestoßen und kippte um. Ein Ehepaar, das auf der Kutsche saß, schleuderte auf die Straße. Dem Amtsgericht Biberach zufolge erlitt die 57 Jahre Kutscherin dabei erhebliche Verletzungen, ihr 67-jähriger Mann starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei übt in Heidelberg heute, wie sie eine lebensbedrohliche Einsatzlage wie etwa einen Amoklauf bewältigen kann. Übungsort ist die Gregor-Mendel-Realschule in Kirchheim. Insbesondere geht es darum, wie alle Beteiligten optimal zusammenarbeiten und durchgehend handlungsfähig bleiben. Auch in einer Stresssituation. Deshalb nehmen neben Polizistinnen und Polizisten auch Rettungskräfte an der Großübung teil. Rund 100 Personen werden insgesamt bei der Probe in der Schule dabei sein. Sie üben primär im Inneren des Schulgebäudes, teilweise werden aber auch Zufahrtswege und Parkflächen genutzt. Von der Schule selbst wird niemand teilnehmen: Schüler und Lehrer haben gerade Osterferien.

6:09 Uhr "Baba Ghanoush": Wie ein israelisches Gericht die Gemüter in Freiburg erhitzt Können Auberginen einen Shitstorm auslösen? Ja, wenn sie als israelisches Gericht in einem arabischen Restaurant auf der Karte landen. "Baba Ghanoush" ist ein Klassiker der orientalischen Küche. Auberginen werden zu einem Püree verarbeitet und mit Sesampaste, Knoblauch, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel und Zitronensaft verfeinert. Eine beliebte Beilage, die in Freiburg gerade für Aufsehen sorgt. Die Betreiber eines arabischen Restaurants haben ein Foto ihres neuen Gerichts online gestellt: "Baba Ghanoush" nach israelischer Art. Vielen Stammgästen gefällt das überhaupt nicht. Das Restaurant ist seither mit Anfeindungen konfrontiert. Trotz der Kontroverse sind sich die Besitzer einig: "Baba Ghanoush" bleibt auf der Karte. Und es wird auch nicht das letzte israelische Gericht auf der Karte sein. Video herunterladen (84,3 MB | MP4)

6:01 Uhr Mann sticht in Supermarkt auf Vierjährige ein Ein vier Jahre altes Mädchen ist in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu (Kreis Ravensburg) mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Wie die Polizei in der Nacht mitteilte, wurde nach dem Vorfall gestern Nachmittag ein 34-Jähriger festgenommen. Das Kind wurde den Angaben zufolge in eine Klinik gebracht und dort operiert. Es befinde sich derzeit in einem stabilen Zustand. Ein Zeuge soll das Geschehen in dem Discounter bemerkt, dem Angreifer das Messer abgenommen und die Polizei verständigt haben. Ein mögliches Tatmotiv des Mannes, der sich widerstandslos festnehmen ließ, sowie der genaue Hergang der Tat waren zunächst unklar. Ungeklärt war zunächst auch, ob der mutmaßliche Angreifer das Kind kannte. Auch zu den Eltern des Kindes konnte die Polizei auf SWR-Anfrage in der Nacht noch keine Auskunft geben. Weitere Details will die Polizei nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft heute Morgen bekannt geben. Wangen im Allgäu Vierjährige wurde operiert Wangen im Allgäu: Mann verletzt Kind in Supermarkt mit Messer Ein vier Jahre altes Mädchen ist in einem Supermarkt in Wangen im Allgäu mit einem Messer attackiert und verletzt worden. Die Polizei nahm einen 34-Jährigen fest.