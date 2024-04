Auf der XR EXPO 2024 in Stuttgart verbinden sich virtuelle Räume mit der realen Arbeitswelt: Laut Veranstalter ist es eine der größten Messen zu Extended Reality und Metaverse.

Mehr als 50 Aussteller aus rund 20 Ländern zeigen am Mittwoch und am Donnerstag im Stuttgarter Haus der Wirtschaft neue Entwicklungen und Produkte aus dem Bereich Extended Reality (XR). Solche technischen Lösungen können etwa für Helikoptertraining, Herzoperationen oder auch Gebäudeplanung hilfreich sein. Konkrete Probleme und Anforderungen in der realen Geschäfts- und Arbeitswelt stehen bei Workshops und Präsentationen im Vordergrund, so XR EXPO-Leiter Christoph Runde. Zu den Ausstellern zählen Unternehmen wie etwa CMC Engineers, Halocline, IMSYS, Meyle+Müller, Schenker Technologies und Threedy.

Metaverse-Strategien und auch Regulierungen

Experten der Europäischen Kommission und der Bundesnetzagentur erläutern auf der XR EXPO Strategien für Anwendungen von virtuellen Techniken in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen - und sprechen auch über Regulierungen. Im Fokus der zweitägigen Fachmesse stehen Industrie, Handel, Handwerk, aber auch das Gesundheitswesen und die Architektur-Branche.

Baden-Württembergische Firmen nutzen Extended Reality

Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut betonte als Schirmherrin der Veranstaltung, dass Extended Reality jetzt schon für baden-württembergische Unternehmen eine herausragende Rolle spiele. Die Fachmesse findet zum siebten Mal statt und ist inzwischen ein international bekannter Treffpunkt für Industrie-Anwender, Technologie-Anbieter, Content-Dienstleister und XR-Forscher.