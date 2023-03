Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Berkan Cakir.

10:00 Uhr Tschüss... und bis morgen! Das war's mit dem Ticker für heute. Ich hoffe, ihr fühlt euch zum Wochenstart gut informiert. Ich darf euch morgen wieder als Tickerer durch den Morgen begleiten und freue mich schon darauf. Bis dahin! Bis dahin findet ihr alle wichtigen Nachrichten auf SWRAktuell.de/bw, in der SWR Aktuell App, bei Twitter, Facebook, Instagram und natürlich auch im Radio und Fernsehen. Einen schönen Tag!

9:51 Uhr Munition explodiert bei Hausbrand in Kirchberg In Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch) Hall ist bei einem Wohnhausbrand ein Schaden von rund 100.000 Euro entstanden. Unter anderem war Munition explodiert. Laut Polizei hatte ein 84-Jähriger am Sonntagvormittag im Keller des Hauses Kerzen gegossen. Dabei geriet das Wachs in Brand und die Flammen griffen auf den Raum über. In dem Kellerraum hatte der Mann auch Munition und Schusswaffen gelagert. Einige Munition explodierte aufgrund der Hitze. Der 84-Jährige kam mit Brandverletzungen und Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Das Landeskriminalamt sicherte die Munitionsbestände. Die Ermittlungen dauern an. Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Heilbronn, am 13. März 2023 um 9:30 Uhr.

9:36 Uhr Zeit für ein Nickerchen Übrigens: Es gibt ja viele "Tag des..."-Tage, aber heute ist ein ganz besonderer: Es ist der "Tag des Nickerchens". Er fällt immer auf einen Montag in der Mitte des März und soll nicht, wie man vielleicht meinen könnte, das Faulenzen zelebrieren. Der "National Workplace Napping Day" macht auf die Vorzüge und den leistungsfördernden Effekt eines kurzen Schlafes aufmerksam, beispielsweise während der Mittagspause bei der Arbeit. Mein Kollege Peter Lauber hat in Pforzheim mal herumgefragt, was die Menschen so davon halten.

9:18 Uhr Die Störche sind zurück! In weiteren Regionen Baden-Württembergs sind die Störche aus ihren südlichen Winterquartieren zurückgekehrt. Manche haben einen weiten Weg aus Afrika hinter sich, andere kommen aus Spanien zurück. In der Karlsruher Gegend werden seit einigen Tagen die ersten Störche in diesem Jahr gesichtet. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 13. März 2023 um 8:30 Uhr.

9:02 Uhr Porsche: 2022 ist Rekordjahr Mehr Umsatz. Mehr Gewinn. Und mehr Autos ausgeliefert als jemals zuvor. Es lief gut beim Sportwagenbauer Porsche im vergangenen Jahr - dem Jahr des Börsengangs: Der Konzernumsatz legte gegenüber dem Vorjahr 2021 um fast 14 Prozent auf jetzt 37,6 Milliarden Euro zu. Der Gewinn der VW-Tochter betrug im Jahr 2022 gut 6,8 Milliarden Euro und übertraf damit den Vorjahreswert um 1,5 Milliarden Euro - ein Plus von gut 27 Prozent. VW- und Porsche-Chef Oliver Blume zeigte sich zufrieden bei der digitalen Vorstellung der Jahresbilanz des Sportwagenbauers in Stuttgart: Man habe unter schwierigen Rahmenbedingungen das mit Abstand stärkste Ergebnis in der Geschichte von Porsche erreicht, so Blume.

8:46 Uhr Auch an Flughäfen wird gestreikt Gestreikt wird heute übrigens auch an Flughäfen in Deutschland. Fluggäste müssen sich am Montag erneut auf erhebliche Verspätungen und Ausfälle einstellen. An den Airports in Hamburg, Hannover und am Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg BER begannen in der Nacht ganztägige Warnstreiks. Aufgerufen waren auch die Beschäftigten des Bremer Airports, ihre Arbeit niederzulegen. Die Warnstreiks dürften auch Auswirkungen auf andere Standorte wie Stuttgart haben. Über dieses Thema berichtete SWR1 am 13. März 2023 um 8 Uhr.

8:29 Uhr Pflichtlektüre "Tauben im Gras" rassistisch? Eine Ulmer Lehrerin hält die Pflichtlektüre "Tauben im Gras" von Wolfgang Koeppen an beruflichen Gymnasien für rassistisch, weil darin mehrmals das "N-Wort" fällt. Die Deutsch- und Englischlehrerin Jasmin Blunt hat eine Petition gegen die Einstufung als Pflichtlektüre gestartet - und auch persönliche Konsequenzen gezogen. Auf unserem Instagram-Kanal diskutiert die Community darüber: Manche appellieren an die Fähigkeiten der Abiturientinnen und Abiturienten, selbst einzuordnen. So formuliert es beispielsweise ein User: "Also sorry aber ich find es eher respektlos den Schülern quasi zu unterstellen, dass sie das nicht unterscheiden könnten bzw. dass dann in deren Köpfen relativiert wird?! Für mich ist das eher eine gute Gelegenheit sich als Retter der unterdrückten zu inszenieren." Eine Userin äußert sich zu Rassismus-Kritik in der Schule folgendermaßen: "Wenn ein Buch dazu animieren soll über Rassismus zu lernen sollten wir dabei nicht Rassismus reproduzieren." Ein weitere Userin schreibt: "Wie wär's, wenn wir das Thema Rassismus im Abi anhand von Lektüre von Betroffenen behandeln? Es geht nicht darum, das Thema zu umschiffen oder zu zensieren, sondern einfach mal mit aktuellem Realitätsbezug zu beleuchten, was bei einem jahrzentealten Werk eines weißen Mannes nicht unbedingt gegeben ist." Wie ist eure Meinung zu dem Thema? Schaut gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei und kommentiert.

7:51 Uhr Woche der Ausbildung beginnt Studium? Oder doch lieber Ausbildung? Diese Frage stellen sich aktuell viele Schülerinnen und Schüler, die vor dem Abschluss stehen. In Deutschland beginnt heute die "Woche der Ausbildung" - junge Menschen sollen sich dabei vom 13. bis zum 17. März über Ausbildungsgänge informieren. Vor allem auch in der Handwerksbranche sind noch viele Stellen offen. Wie beispielsweise Schülerinnen und Schüler herausfinden können, ob sie fürs Schreinerei-Handwerk gemacht sind, zeigt eine Berufsschule in Karlsruhe: Karlsruhe Bundesweite Woche der Ausbildung Ausbildung zum Schreiner? Eignungstest soll "Lust aufs Handwerk machen" An einer Berufsschule in Karlsruhe können junge Menschen jährlich einen Eignungstest zum Schreiner machen. Er soll Orientierung geben und für das Handwerk begeistern. 16:00 Uhr SWR4 BW aus dem Studio Karlsruhe SWR4 BW aus dem Studio Karlsruhe

7:41 Uhr Rund 1.000 Menschen bei Demo für Ballweg Laut SWR-Reportern sind am Sonntag rund 1.000 Menschen in Stuttgart für Michael Ballweg auf die Straße gegangen. Sie forderten die Freilassung des "Querdenken"-Gründers, der seit Juni 2022 in U-Haft sitzt. Meine Kolleginnen und Kollegen vom Studio Stuttgart waren vor Ort und haben mit den Demonstranten gesprochen. Video herunterladen (63,9 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete SWR Aktuell BW im Fernsehen am 13. März 2023 um 18 Uhr.

7:28 Uhr Kein Oscar für Kamermann aus Konstanz Auch Baden-Württemberger waren bei der glamourösen Preisverleihung in Los Angeles vertreten. Zwei davon haben sogar gewonnen: In der Kategorie Bester Dokumentarfilm sahnte „Nawalny“ ab; zum Film-Team gehörte der Tonmeister Marcus Vetter aus Stuttgart-Zuffenhausen und der Kameramann Felix Angermaier aus Herbolzheim. Der Konstanzer Kameramann Ben Bernhard konnte aber leider nicht gewinnen. Er führte die Kamera beim Film "All That Breathes"- auf Deutsch: "Alles, was atmet". Meine Kolleginnen und Kollegen aus dem Studio Friedrichshafen hatten vorab über Bernhards Arbeit berichtet: Video herunterladen (42,5 MB | MP4) Über dieses Thema berichtete SWR4 BW, Studio Tübingen, am 9. März 2023 um 6:30 Uhr.

7:14 Uhr SC Freiburg schockt TSG Hoffenheim kurz vor Abpfiff Auf der einen Seite großer Jubel, auf der anderen Seite große Enttäuschung und hängende Köpfe: In der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg gegen die TSG Hoffenheim im badischen Derby mit 2:1 gewonnen. Die Freiburger gehen damit voller Euphorie in das Europa-League-Rückspiel am Donnerstag gegen Juventus Turin. Ganz andere Welt dagegen bei den Hoffenheimern: Sie haben die rote Laterne übernommen und sind jetzt Tabellenletzter. Freiburg Fußball | Bundesliga Blitzstart und später Treffer schocken Hoffenheim in Freiburg In Überzahl gewinnt der SC Freiburg das baden-württembergische Bundesliga-Duell gegen die TSG Hoffenheim. 22:05 Uhr SWR Sport SWR Fernsehen

6:42 Uhr Oscar-Erfolg für deutsche Produktion Es ist eine ganze Weile her, dass ich Erich Maria Remarques "Im Westen nichts Neues" gelesen habe. Was in Erinnerung geblieben ist: Krieg ist schrecklich. Dass die Botschaft wichtiger denn je ist, seit in der Ukraine der russische Angriffskrieg läuft, zeigen auch die durch die Verfilmung gestiegenen Verkaufszahlen des Buches. Wohl auch deshalb hat die deutsche Filmproduktion des Antikriegsromans in der Nacht auf Montag bei den Oscars insgesamt vier Auszeichnungen gewonnen. Der Film gewann in Los Angeles in den Sparten "Bester internationaler Film", "Beste Kamera", "Bestes Produktionsdesign" und "Beste Filmmusik". Herzlichen Glückwunsch! Die ganze Oscar-Nacht könnt ihr im Live-Blog von tagesschau.de nochmal nachlesen. 95. Academy Awards ++ Michelle Yeoh ist beste Hauptdarstellerin ++ Brendan Fraser holt sich den Oscar als bester Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin ist Michelle Yeoh. "Everything Everywhere All At Once" und der deutsche Film "Im Westen nich…

6:28 Uhr Das Wetter in BW wird ungewöhnlich mild Das Wetter in Baden-Württemberg nimmt uns zum Wochenbeginn mit auf eine Achterbahnfahrt. Heute geht es mit den Temperaturen ganz hinauf - mit Temperaturen über 20 Grad wird es ungewöhnlich mild, wie der Deutsche Wetterdienst schreibt. Doch wir sollten uns nicht zu lange freuen. Denn bereits heute Nachmittag kann es teils kräftige Schauer und Gewitter geben. Und dann geht es mit dem Temperaturen auch im Sturzflug wieder herunter. Morgen hat es dann nur noch 9 bis 11 Grad. Mehr Infos im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (39,8 MB | MP4)

6:06 Uhr Was heute in BW wichtig wird Die neue Woche startet in Baden-Württemberg mit der nächsten Streikrunde im öffentlichen Dienst . Die Gewerkschaft ver.di hat dieses Mal die Beschäftigten in Kliniken zum Ausstand aufgerufen. Betroffen sind heute einige städtischen Kliniken. In Aalen sind zudem die Beschäftigten des Bauhofs und der Straßenmeisterei zum Streik aufgerufen. In Ulm die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Ulm (SWU).

. Die Gewerkschaft ver.di hat dieses Mal die zum Ausstand aufgerufen. Betroffen sind heute einige städtischen Kliniken. In Aalen sind zudem die Beschäftigten des Bauhofs und der Straßenmeisterei zum Streik aufgerufen. In Ulm die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtwerke Ulm (SWU). Wie viele Sportwagen wurden im vergangenen Jahr in Stuttgart-Zuffenhausen gebaut und verkauft? Die Antwort auf diese Frage gibt es heute. Denn der Autobauer Porsche legt seine ersten Jahreszahlen als börsennotiertes Unternehmen vor. Die Stuttgarter haben für 2022 zuletzt ein leichtes Absatzplus von drei Prozent gemeldet.

legt seine ersten Jahreszahlen als börsennotiertes Unternehmen vor. Die Stuttgarter haben für 2022 zuletzt ein leichtes Absatzplus von drei Prozent gemeldet. Heute startet die bundesweite "Woche der Ausbildung". Mit dabei ist auch die Handwerkskammer Karlsruhe. Sie will etwas gegen den sich verschärfenden Fachkräftemangel tun und wirbt für einen Ausbildungsplatz im Handwerk.