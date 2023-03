Kurz, informativ und unterhaltsam - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Simon Ukena.

9:48 Uhr Schimmel: Wenn die Mietwohnung krank macht Wenn es in einer Wohnung Schimmel gibt, sind häufig die Bewohner selbst Schuld, heißt es. Doch das stimmt nicht in jedem Fall: Es kann auch an der schlechten Bauweise des Hauses liegen. So geht es einer Familie aus Ulm, die in einer Sozialwohnung lebt, welche der Stadt gehört. Seit Jahren haben sie Schimmel in mehreren Zimmern der Wohnung, doch die Stadt ändert nichts dran. Warum? Ein Beitrag aus der SWR-Sendung "Zur Sache! Baden-Württemberg" von gestern Abend:

Irgendwie ist schon wieder fast jeder krank im Moment, oder? Habe wir gerade eine Coronawelle oder doch eine Erkältungswelle? Der Immunologe Carsten Watzl erklärt im Interview mit tagesschau.de, es gebe im Moment einen großen Mix an Grippe, Corona und anderen Viren. Mit der aktuellen Inzidenz von 50 stecke man nicht in der nächsten Coronawelle. Er gibt aber auch zu bedenken: "Wenn ich eine Inzidenz von 50 angebe, ist die natürlich massiv unterschätzt. Man kann davon ausgehen, dass die Dunkelziffer etwa zehnfach höher ist." Dann wäre man bei einer Inzidenz von 500.

9:00 Uhr Verband: Armutsquote in BW höher als gedacht Die Folgen der Corona-Pandemie für ärmere Menschen in Baden-Württemberg waren 2021 laut Paritätischem Wohlfahrtsverband gravierender als zunächst angenommen. Im Vergleich zum Vorjahr sei die Armutsquote um 7,6 Prozent angestiegen und nicht, wie im vergangenen Sommer vermeldet, um 6,1 Prozent, teilte der Verband heute mit. Hintergrund sei, dass neue Daten des Statistischen Bundesamts nun stark von einer früheren Version abwichen. Der Anteil der in relativer Armut lebenden Menschen in Baden-Württemberg, die sogenannte Armutsquote, erreichte nach den neuen Zahlen einen Wert von 14,1 Prozent. Das seien 1,57 Millionen Menschen im Land. Bundesweit lag die Armutsquote demnach bei 16,9 Prozent. Baden-Württemberg war nach Bayern das am zweitwenigsten betroffene Bundesland. Die Landesregierung müsse mehr eigene Anstrengungen gegen Armut unternehmen, sagte Ulf Hartmann, Vorstand des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Baden-Württemberg. Unkompliziert und sehr effektiv sei etwa die Einführung einer kostenfreien Gemeinschaftsverpflegung in den Kitas und Schulen, sowie kostenfreie oder günstige ÖPNV-Angebote für Menschen in der Grundsicherung.

8:54 Uhr Mann stirbt bei Frontalcrash auf B290 bei Rot am See Nach einer Frontal-Kollision mit einem Lastwagen auf der B290 bei Rot am See (Kreis Schwäbisch Hall) ist ein Autofahrer gestorben. Der Fahrer des Lkw wurde schwer verletzt. Nach Polizeiangaben von heute geriet der 57-Jährige gestern in einer langgezogenen Kurve zwischen Rot am See und Wallhausen auf die Gegenfahrbahn. Dort stieß das Auto demnach mit dem Lastwagen frontal zusammen. Beide Fahrzeuge kamen durch den Zusammenstoß von der Fahrbahn ab, der Lastwagen krachte in einen Baum und kippte um. Der 57-Jährige wurde in seinem Auto eingeklemmt und wurde durch die Feuerwehr befreit. Er wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht, wo er später verstarb. Die Unfallursache ist noch unbekannt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 90.000 Euro. Die Fahrspur der B290 war am Donnerstag mehrere Stunden gesperrt.

8:32 Uhr Aktion von Greenpeace am AKW Neckarwestheim Hä? Ist beim Atomkraftwerk in Neckarwestheim die HU, also die Hauptuntersuchung seit Dezember 2019 fällig? So sah es zumindest gestern Abend aus, als eine riesige Prüfplakette am Kraftwerk zu sehen war. Das ganze war eine Aktion von Greenpeace. Zeitgleich fand die Lichtaktion auch an den beiden weiteren verbliebenen Atomkraftwerken Isar 2 und Emsland statt. Mit der Aktion wollte Greenpeace nach eigenen Angaben darauf aufmerksam machen, dass für die drei Atomkraftwerke 2019 eine Sicherheitsprüfung fällig gewesen wäre. Diese Prüfung, bei der die Kraftwerke über Monate intensiv untersucht werden, wurde mit Blick auf den zunächst vorgesehenen Abschalttermin am 31. Dezember 2022 ausgesetzt. Mit Hilfe eines großen Projektors wurde symbolisch eine abgelaufene HU-Plakette an das Kernkraftwerk Neckarwestheim gebeamt. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Christoph Schmidt

8:25 Uhr Daimler Truck geht optimistisch ins neue Jahr Hier eine kleine Zahlenschlacht: Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck hat sich nach einem guten Lauf im vergangenen Jahr auch für 2023 viel vorgenommen. Der Gesamtumsatz soll auf 55 Milliarden bis 57 Milliarden Euro zunehmen, wie das Unternehmen heute in Leinfelden-Echterdingen mitteilte. Zwischen 53 Milliarden und 55 Milliarden Euro davon dürften aus dem Fahrzeuggeschäft kommen. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern soll "deutlich" zulegen gegenüber dem Vorjahreswert von 4,0 Milliarden Euro. "Deutlich" heißt bei Daimler Truck um mindestens 15 Prozent. Finanzexperten am Aktienmarkt hatten mit 4,2 Milliarden Euro lediglich einen leichten Anstieg einkalkuliert.

Lange geplant, jetzt obsolet? Die Süddeutsche Erdgasleitung soll ab 2028 deutlich mehr Erdgas als bisher und schon ab 2030 grünen Wasserstoff quer durch Baden-Württemberg transportieren. Die Pipeline soll 250 Kilometer lang werden und schlägt mit 500 Millionen Euro zu Buche. Geplanter Baubeginn in BW ist 2024, noch in diesem Jahr sollen die letzten Genehmigungen eingeholt werden. Aber dürfen wir überhaupt noch mehr Erdgas verbrauchen als bisher, wenn wir das Klima retten wollen? Kritikerinnen und Kritiker des Projekts sagen ganz klar: Nein. Auch dass der "grüne Wasserstoff" tatsächlich schon 2030 fließen wird, bezweifeln sie stark. Warum die grün-geführte baden-württembergische Landesregierung trotzdem an dem Projekt festhält:

Möglicherweise bestätigt sich heute ein trauriger Verdacht: Eine Untersuchung in der Rechtsmedizin soll die Identität und Todesursache eines Mannes klären, dessen Leiche gestern in Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) im Fluss Brigach gefunden wurde. Laut Polizei handelt es sich bei dem Toten mit hoher Wahrscheinlichkeit um den seit dem 23. Dezember 2022 vermissten Vater eines Fußballprofis aus Villingen-Schwenningen. Die Ermittler hätten entsprechende Ausweisdokumente gefunden, auch die Kleidung des Mannes passe. Anhaltspunkte für einen gewaltsamen Tod gibt es demnach bislang nicht.

Na das kann ja lustig werden: Fünf Monate lang wird die stark befahrene Bahnverbindung Frankfurt-Mannheim im kommenden Jahr gesperrt. Fahrgäste müssen sich auf Zugausfälle und Verspätungen einstellen. Das gilt auch für die zwei Strecken, über die Züge umgeleitet werden sollen, eine führt über Worms/Mainz und eine über Darmstadt nach Frankfurt. Los geht die Sperrung am 15. Juli 2024 - ein Tag nach dem Finale der Fußball-Europameisterschaft (Ja - nächstes Jahr ist EM in Deutschland!). Zum Teil sollen die mehr als 300 Züge, die täglich auf der Strecke zwischen Frankfurt und Mannheim unterwegs sind, durch Busse ersetzt werden - das gilt für Nahverkehrszüge wie S- und Regionalbahnen. Rund 140 Busse sollen dazu laut Bahn unterwegs sein, gesucht werden dazu rund 400 Busfahrer. Der Fern- und Güterverkehr wird umgeleitet, was Verzögerungen bis zu 30 Minuten verursache, warnte die Bahn schon einmal vor.

27 Jahre nach der Tat ist ein Mann in Stuttgart wegen Mordes verurteilt worden. Der Angeklagte habe im Jahr 1995 die Arglosigkeit und Wehrlosigkeit einer jungen Frau ausgenutzt, sie angegriffen und mit mehreren Stichen an der S-Bahn-Haltestelle Goldberg in Sindelfingen getötet, hieß es im Urteil. Der Täter habe mit der Ermordung der jungen Frau eine narzisstische Selbstbestätigung gesucht. Bis zum Schluss war unklar, ob der inzwischen 72-jährige Angeklagte das Gericht als freier Mann verlassen kann. Denn hätte das Gericht nicht auf Mord, sondern auf Totschlag geurteilt, wäre das Verbrechen verjährt gewesen.

6:15 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Es bleibt ungemütlich an diesem Freitag: Die vielen Wolken halten sich, immer wieder fällt Regen. Dazu weht der Südwestwind stark bis stürmisch. Achtung: Im Bergland drohen Sturmböen, auf exponierten Gipfeln teils sogar Orkanböen.

Die Temperaturen erreichen gegen Mittag 7 bis 14 Grad, danach wird es allmählich kühler. Mehr Infos im Wetterbericht aus den SWR Aktuell Fernsehnachrichten von gestern Abend: Video herunterladen (39 MB | MP4)

Wie erwähnt: Wegen eines Tarifstreits drohen unbefristete Streiks bei der Deutschen Post. Am Mittwoch hat die große Mehrheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer entsprechenden Empfehlung der Dienstleistergewerkschaft ver.di zugestimmt. Doch bevor es dazu kommt, wollen sich die Gewerkschaft und die Deutsche Post heute noch einmal zu Verhandlungen an einen Tisch setzen.

Im Fall des Schwimmlehrers, der bereits vor fünf Jahren wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern in 133 Fällen zu zwölf Jahren Haft verurteilt wurde, wird heute das Urteil im Revisionsprozess erwartet. Die Verteidigung will eine Aufhebung der Sicherungsverwahrung durchsetzen. Die Staatsanwaltschaft und die Nebenklage wollen dies verhindern. Sie verweisen auf ein psychiatrisches Gutachten, das den Mann als Pädophilen mit hoher Rückfallgefahr einstufte.

Die Dekade der Schulmodernisierung haben Baden-Württemberg und die kommunalen Landesverbände ausgerufen. Heute treffen sie sich auf der Bildungsmesse didacta zu einem Kongress. Mit dabei sind auch Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Landtagspräsidentin Muhterem Aras und Kultusministerin Theresa Schopper (alle Grüne).

Daimler Trucks präsentiert seine Jahreszahlen und schaut auf dieses Jahr. Seit rund anderthalb Jahren ist Daimler Trucks eine eigenständige Firma.

Was für ein Ärger! Nach der Entscheidung des Schiedsrichters hat sich gestern sicher der ein oder andere Freiburg-Fan den Videoassistenten zum Teufel gewünscht: Den vermeintlichen Ausgleichstreffer zum 1:1 von Lucas Höler nahm der Schiedsrichter wegen eines Handspiels von Matthias Ginter zurück. Ginter wollte zwar nur sein Gesicht schützen, aber so sind jetzt eben die Regeln. Am Ende blieb es beim 1:0 für Gastgeber Juventus Turin im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League. Mal sehen, ob die Freiburger beim Rückspiel nächsten Donnerstag im heimischen Stadion mehr Glück haben.