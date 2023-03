Einen Oscar zu erhalten, ist für Filmschaffende eine der höchsten Auszeichnungen. Ben Bernhard, Kameramann aus Konstanz, hat an dem Film "All That Breathes" mitgewirkt. Der Dokumentarfilm ist für einen Oscar nominiert.

Kameramann Ben Bernhard aus Konstanz erwartet die diesjährige Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Los Angeles mit Spannung. Der Film "All That Breathes"- auf Deutsch: "Alles, was atmet", bei dem er zusammen mit zwei Kollegen die Kamera geführt hat, erhielt eine Nominierung für den begehrten Filmpreis Oscar. Der Dokumentarfilm von Regisseur Shaunak Sen ist bereits mit vielen Preisen ausgezeichnet worden. Doch der "Academy Award of Merit", wie der Oscar eigentlich heißt, gilt als bekanntester Preis der Film-Branche.

SWR-Reporter Bernhard Hentschel hat mit Kameramann Ben Bernhard am Telefon gesprochen.

Ben Bernhard ist in Konstanz geboren und aufgewachsen. Heute lebt er in Berlin und Scheidegg im Allgäu. Im Allgäu genießt er die Ruhe und Abgeschiedenheit im Haus seiner Großmutter. Für Bernhard wird die Oscar-Nacht in Los Angeles sicher ein Höhepunkt in seinem bisherigen Leben als Kameramann.

Kameramann Ben Bernhard

Viele Preise und Auszeichnungen für "All That Breathes"

Ben Bernhard hat schon viele Dokumentationen und auch Spielfilme gedreht. Der Film "All That Breathes" ist das bislang erfolgreichste Projekt, an dem er mitgearbeitet hat. Der Film erhielt Auszeichnungen als bester Dokumentarfilm sowohl in Cannes als auch beim amerikanischen Sundance-Filmfestival. Anfang März erhielt er für seine Kameraführung den ersten Platz der amerikanischen Kameragilde ASC. Und auch die Nominierung für den Oscar gilt als besondere Auszeichnung.

Glamouröse Filmwelt Hollywoods

Seit Anfang des Monats hält sich Ben Bernhard bereits an der kalifornischen Pazifikküste auf. Im Video-Interview wirkt er noch entspannt und erzählt, dass er als Kameramann zwar eher praktische Kleidung bevorzuge. Für die glamouröse Oscar-Verleihung seien aber Smoking und Lackschuhe angesagt, erzählt er. Besorgt habe er sich das passende Outfit in letzter Minute.

"Es ist nicht so ganz meine Welt, aber es ist ja auch spannend, da mal reinzuschauen. Es ist ja auch eine Gaudi und macht Spaß."

Inhalt des Dokumentarfilms "All That Breathes"

Die Welt im Dokumentarfilm "All That Breathes" steht im kompletten Gegensatz zum Glamour-Abend der Preisverleihung. Der Film zeigt, wie wegen extremer Luftverschmutzung im indischen Delhi die Vögel vom smogverschmutzten Himmel fallen. Zwei Brüder und ihr Cousin wollen helfen und verarzten in ihrem Keller Schwarzmilane und Geier. Es geht aber nicht allein um die kranken Vögel, der Film ist vielschichtig. Er will zeigen, dass alles was die jungen Männer tun, auch Auswirkungen auf anderen Ebenen hat.