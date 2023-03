Die Gewerkschaft ver.di ruft in dieser Woche erneut zum Streik im öffentlichen Dienst auf. Der Schwerpunkt am Montag: das Gesundheitswesen und die Flughäfen.

Der Streik im öffentlichen Dienst geht auch in dieser Woche weiter. Die Gewerkschaft ver.di ruft im Gesundheitswesen und auf mehreren deutschen Flughäfen zu Warnstreiks auf. Nach Angaben der Gewerkschaft werden am Montag das Klinikum Stuttgart, die drei RKH-Kliniken im Kreis Ludwigsburg, die Rems-Murr-Kliniken Winnenden und Schorndorf sowie die Klinik am Eichert in Göppingen von der Arbeitsniederlegung betroffen sein. An allen Standorten sei ein Notdienst vereinbart worden, so ver.di. Das Klinikum Stuttgart geht davon aus, dass nur die Notfallversorgung stattfinden kann. Am Vormittag erwartet die Gewerkschaft rund 350 Beschäftigte in Stuttgart zu einem Demonstrationszug durch die Innenstadt. Auch in Göppingen soll es am Vormittag eine Demonstration geben. Am Dienstag, so kündigt ver.di an, sollen die Warnstreiks im ganzen Land fortgesetzt werden.

Flugausfälle am Stuttgarter Flughafen

Fluggäste am Stuttgarter Flughafen mit Ziel Berlin, Hamburg müssen sich heute nach anderen Reisemöglichkeiten umsehen. Der Grund: Diese Flughäfen werden bestreikt. Auch Flüge von und nach Stuttgart sind betroffen: Insgesamt fallen hier 22 Starts und Landungen aus. Die Flughäfen raten allen Reisenden, sich bei ihrer Fluggesellschaft über den Flugstatus zu informieren. Hintergrund der Warnstreiks sind neben den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst bei Bund und Kommunen auch örtliche Verhandlungen für Beschäftigte der Bodenverkehrsdienste und die Tarifverhandlungen für das Personal der Luftsicherheit.