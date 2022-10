Baden-Württembergs Finanzminister Bayaz hat vor anderen Landespolitikern gerappt - und damit eine Wette gewonnen. Damit hat er sich einen Preis verdient.

Baden-Württembergs Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne) ließ sich am Donnerstag bei einer Abendveranstaltung (Ortszeit) in Los Angeles zu einer spontanen Rap-Einlage hinreisen. Seine große Leidenschaft, erklärte er seinen Kabinettskollegen, sei Hip-Hop.

Schon mal einen Finanzminister rappen gesehen? There you go @DerDanyal #dpareporter #losangeles https://t.co/OwOFPKoPmK

Der Song stammte von dem aus Heidelberg stammenden Musiker Torch. Im Text geht es - natürlich, wie auch sonst - um Geld. "Ich wurde geboren in Frankfurt am Main - in der deutschen Zentralbank als 100-Mark-Schein", so lautete der Einstieg. Bayaz sagte, eine Wette mit Staatsminister Florian Stegmann habe ihn auf die Bühne schreiten lassen. Stegmann habe ihn mit einem Kasten Bier gelockt. "Hip-Hop lebt von Spontanität", sagte Bayaz. Für seinen Auftritt erntete er viel Applaus.

Kretschmann eher Jazz-Fan

Die Rapeinlage fand auf einer Veranstaltung im Rahmen der US-Reise von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) zur Förderung des deutsch-amerikanischen Jugendaustauschs statt. Der aus Baden-Württemberg stammende Rapper Max Herre (49, "Hallo Welt!") trat vor den Landespolitikern auf. Kretschmann gestand, mit Jazz mehr anfangen zu können als mit Hip-Hop. Seine Kabinettsmitglieder tanzten allerdings munter mit. "Die sind auch jünger als ich", sagte der 74-jährige Kretschmann der Deutschen Presse-Agentur.