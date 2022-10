BW-Ministerpräsident Kretschmann reist in die USA

BW-Ministerpräsident Kretschmann bricht am Sonntag zu einer sechstägigen USA-Reise auf. An den Bund-Länder-Beratungen am Dienstag zum Entlastungspaket nimmt er per Videoschalte teil.

Gemeinsam mit einer 100-köpfigen Delegation reist Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in die USA. Mit dabei sind auch fünf Ministerinnen und Minister seines Kabinetts, darunter Finanzminister Danyal Bayaz, Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (beide Grüne) und Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU). Die USA-Reise ist von langer Hand geplant und die erste größere Auslandsreise Kretschmanns seit 2018. Seine Teilnahme war allerdings nach der kurzfristigen Verschiebung der Bund-Länder-Runde auf den 4. Oktober ungewiss. Dort beraten die Länderchefinnen und -chefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) über das nächste Entlastungspaket. Per Videoschalte will Kretschmann aus den USA mehr Unterstützung vom Bund für die Länder - etwa beim Nahverkehr - einfordern. Beim Thema Künstliche Intelligenz von den USA lernen Der Besuch in den USA steht unter der Überschrift "Künstliche Intelligenz", wobei es insbesondere um Mobilität und Gesundheitswirtschaft gehen soll. Auf diesem Gebiet gelten die USA als führend. Außerdem will Kretschmann damit ein Zeichen setzen für eine starke transatlantische Partnerschaft mit den USA. "Unter den neuen Rahmenbedingungen ist Wirtschaftspolitik immer auch Geopolitik. In dieser Zeitenwende stehen Deutschland, Europa und die USA zusammen, um Freiheit, Demokratie und eine internationale regelbasierte Ordnung zu verteidigen." Künstliche Intelligenz werde das Leben "grundlegend prägen" und "die Quelle unseres künftigen Wohlstands sein", so Kretschmann. Daher sei es wichtig für Europa, hier eng mit den USA zusammenzuarbeiten. Kretschmann sieht Pennsylvanias Weg zum Hi-Tech-Zentrum als Vorbild Auf dem Programm steht unter anderem ein Besuch in Pittsburgh im Bundesstaat Pennsylvania. In diesem Bundesstaat wurde in der Stadt Philadelphia 1776 die Unabhängigkeitserklärung der USA unterschrieben. Außerdem habe Pennsylvania eine ähnliche Wirtschaftsstruktur wie Baden-Württemberg, erklärte Kretschmann diesen Programmpunkt der Reise. "Und Pittsburgh hat einen eindrücklich Weg von der krisengebeutelten 'Iron City' mit Kohle und Stahl zum florierenden High-Tech-Zentrum in KI und Robotik zurückgelegt", so der Ministerpräsident. Außerdem sind mehrere Stationen in Kalifornien geplant - einer der führenden Regionen für die Entwicklung von Künstlicher Intelligenz.