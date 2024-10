Für viele gehört der Autokorso zur Hochzeit oder dem Sieg der eigenen Mannschaft im Fußball dazu. Doch in den vergangenen Jahren musste die Polizei oft einschreiten. Was ist Tradition - und was nicht?

Nicht erst nach den jüngsten Ereignissen Mitte Oktober auf der A81 rund um den Engelbergtunnel: In Baden-Württemberg bleibt das seit vielen Jahren existierende Problem ausufernder Hochzeitskorsos bestehen. Alleine in diesem Jahr berichteten die Polizeipräsidien im Land von bislang mindestens drei Vorfällen, in denen auf Autobahnen oder Bundesstraßen der Verkehr durch Hochzeitsgesellschaften ausgebremst und dadurch gefährdet wurde. Wie hoch die Zahl der Autokorsos generell ist, darüber werde keine landesweite Statistik geführt, so das Innenministerium auf SWR-Anfrage. Daher könne man keine Auskunft darüber geben, ob die Zahl extremer Aktivitäten wie etwa Schussabgaben, Blockade wichtiger Straßen oder das Zünden von Pyrotechnik zugenommen habe.

Schüsse, Pyrotechnik, riskante Manöver: Rituale bei Hochzeitskorsos

Als ein "No-Go" bezeichnete der baden-württembergische Landesvorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Ralf Kusterer, gegenüber dem SWR einen Autokorso auf Autobahnen. "Wir reden hier über Straftaten, die auch konsequent geahndet werden", so seine Einschätzung. Besonders im Fokus: Das Ausufern einer auch in Deutschland seit langer Zeit gängigen Sitte, gemeinsam hinter dem Hochzeitsauto herzufahren. Mit auch einmal die Hupe betätigen sei es bei den Feierlichkeiten ausländischer Mitbürgerinnen und Mitbürger oft nicht getan. "Nach wie vor sind wir der Auffassung, dass wir entschieden auf Rituale aus anderen Ländern einwirken müssen, die bei uns übernommen werden", so Kusterer weiter. Gemeint sind der Schusswaffengebrauch, das Überfahren roter Ampeln oder das Ausbremsen des Straßenverkehrs. Seine Gewerkschaft fordere seit Jahren eine klare Verbotsregelung und die Aufnahme eines gesonderten Tatbestands im Bußgeldkatalog. Dagegen als ausreichend erachte man die strafrechtlichen Regelungen.

Dass ein Autokorso für einen Autofahrer im Gefängnis enden kann, zeigte beispielsweise ein Fall aus dem Jahr 2019, als ein Mann in Nordrhein-Westfalen als Teil eines türkischen Hochzeitskorsos auf der A45 bei Hagen den Verkehr massiv ausbremste. Wenige Monate später wurde er vor Gericht verurteilt - zu neun Monaten Haft ohne Bewährung. Laut baden-württembergischem Innenministerium reicht das Strafmaß bei der Behinderung des Straßenverkehrs an der Weiterfahrt von einer Geldstrafe bis hin zu drei Jahren Freiheitsstrafe. Darüber hinaus könne in diesen Fällen auch der Führerschein entzogen werden.

"Wir sind ja keine Spaßverderber": Was bei Autokorsos erlaubt ist und was nicht

Alle zwei Jahre verwandeln sich die Straßen in Deutschland in eine riesige Party: Mit einem Auto-Korso wird traditionell der Sieg der eigenen Mannschaft bei EM und WM gefeiert. Obwohl das eigentlich nicht erlaubt ist.

Die Polizei drückt zu Zeiten der großen Turniere gerne mal ein Auge zu - solange es nicht gefährlich wird. Was die Hintergründe der Autokorsos sind, was man beachten muss und was beim kollektiven Jubel-Konvoi nicht erlaubt ist, haben wir hier in einem Video erläutert:

Nicht immer können Autofahrer der Hochzeitskorsos ermittelt werden

Doch die Beamten tun sich schwer, die Täter zu schnappen. Auch mehr als eine Woche nach den Ereignissen auf der A81, bei denen es zu Schüssen im Engelbergtunnel gekommen sein soll, konnten bisher keine der Fahrzeugführer des Konvois ermittelt werden. Die Ermittlungen würden noch andauern, so das Polizeipräsidium Ludwigsburg auf SWR-Anfrage. Die Befragung von Zeugen sei noch im Gange, Videosequenzen des Vorfalls würden weiterhin ausgewertet.

Im Falle eines türkischen Hochzeitskonvois, der im Juni die B30 bei Ravensburg komplett blockierte, dauern die Ermittlungen ebenfalls noch an, so das Polizeipräsidium auf Nachfrage. 50 Fahrzeuge hatten die Bundesstraße für etwa 45 Minuten dicht gemacht, die Reifen ihrer Fahrzeuge durchdrehen lassen und Kreise auf der Fahrbahn markiert. Anschließend hatten die Teilnehmer des Konvois ein Wohngebiet in Weingarten zugeparkt, als die Braut zu den Feierlichkeiten am Abend abgeholt werden sollte.

Wenn Autokorsos eskalieren, ist in der Mehrheit eine türkische Hochzeit der Hintergrund

Dass ausufernde Feierlichkeiten im Rahmen von Hochzeiten vermehrt auf den türkischen Kulturkreis zurückzuführen sind, hatte bereits 2022 eine Antwort des baden-württembergischen Innenministeriums auf eine Anfrage des verkehrspolitischen Sprechers der AfD-Fraktion, Miguel Klauß, ergeben. Im Zeitraum zwischen Mai und Oktober 2022 hätten demnach 46 Hochzeitskorsos, die meisten innerorts oder auf Land- sowie Kreisstraßen, einen Polizeieinsatz zur Folge gehabt. Bei mehr als der Hälfte der Fälle stellten die Beamten eine türkische Nationalität der Teilnehmer fest, bei der anderen Hälfte blieb die Nationalität unbekannt. Mehrheitlich hätten die Teilnehmer dieser Korsos "sicherlich einen anderen kulturellen Hintergrund", hatte damals ein Sprecher des Innenministeriums gesagt.

Bereits vor fünf Jahren berichtete der SWR in "Zur Sache Baden-Württemberg" über gefährliche Hochzeitskorsos. Was Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Konvois sowie Innenminister Thomas Strobl (CDU) damals zur Thematik sagten, können Sie hier jederzeit sehen:

Gehört ein Autokorso bei der türkischen Hochzeit dazu?

Laut der Polizei in Stuttgart kommt es häufiger vor, dass Menschen sich bei der Polizei melden, wenn sie sich im Straßenverkehr durch Hochzeitskorsos gestört fühlen. "Oft hat sich schon alles aufgelöst, bis wir da sind", sagte ein Sprecher der Polizei in Stuttgart dem SWR. Selten müsse man wirklich eingreifen. Aber wenn es zu Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten komme, dann könne eine Feier auch unschön enden.

Dabei würden gerade zu einer traditionell türkischen Hochzeit Autokorsos nicht dazugehören, so die Hochzeitsplanerin Aylin Bektas im SWR. Wenn festlich und mit teuren Autos zum Fest gefahren werde, dann diene das oft vor allem der Inszenierung für soziale Medien, so ihre Einschätzung. "Autobahnblockaden und Lärm auf der Straße haben nichts mit türkischer Hochzeitstradition zu tun", das würde sie auch Brautpaaren im Rahmen der Hochzeitsplanung erklären.

Dass Schießen und durchdrehende Reifen keinen kulturellen Hintergrund hätten, hatte der heutige Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde, Gökay Sofuoglu, bereits 2019 im SWR betont. Es dürfe nicht als Jugendsünde toleriert werden, so seine Einschätzung: "Es muss auf jeden Fall bestraft werden, damit auch die nachfolgende Generation erfährt, dass wir in einem Land leben, in dem Respekt ein großes Wort ist."

Nicht nur türkische Hochzeitsgäste feiern die Vermählung mit einem Autokorso. Generell nennen die Polizeibeamten klare Regelungen, was bei einem Korso erlaubt ist - und was nicht. "Wenn die Hochzeitsgesellschaft hupend unterwegs ist, tolerieren wir das. Allerdings tolerieren wir kein Verhalten, durch das andere Personen übermäßig belästigt oder gefährdet werden", so André Kielneker, Pressesprecher im Polizeipräsidium Ludwigsburg. Eine Checkliste für Teilnehmer eines solchen Konvois zeigt, bei welchen Verhaltensweisen gehandelt wird.

Pure Freude nach dem Sieg der eigenen Mannschaft: Wenn der Autokorso toleriert wird

Denkt man beispielsweise an Partys nach Spielen bei großen Turnieren wie im Sommer 2024 der Fußball-Europameisterschaft, drücken die Beamten in der Realität oft ein Auge zu. Denn eigentlich, so betont beispielsweise auch Ralf Kusterer von der Deutschen Polizeigewerkschaft, sind Autokorsos und Hupkonzerte verboten. Beides zähle zu 'unnötigem Lärm und unnützem Hin- und Herfahren', was laut Straßenverkehrsordnung nicht erlaubt sei. "Wir sehen grundsätzlich Autokorsos kritisch", so der BW-Landesvorsitzende.

Was zuletzt im Rahmen der Fußball-EM auf den Straßen einiger größerer Städte in Baden-Württemberg allerdings deutlich wurde: Ein Verbot der Korsos scheint angesichts der Masse an Fahrzeugen kaum möglich. So hatte man sich beispielsweise beim Polizeipräsidium Heilbronn auf die Spiele der Europameisterschaft vorbereitet und extra eine Korso-Strecke eingerichtet sowie wiederum andere Straßenzüge für Konvois gesperrt. Ein Blick auf den Spielplan genügte, um anhand der Paarungen potentielle Feierlichkeiten zu erkennen.

Doch frei von Regeln laufen die Autokorsos bei EM und WM nicht ab, betont auch der ADAC. Smartphones am Steuer seien genauso verboten wie Alkohol, an einer roten Ampel müsse man stehen bleiben und auch das Abschnallen während der Fahrt sei verboten. Autoflaggen, Fahnen und sonstige Fanartikel seien dagegen erlaubt, so lange sie nicht die Sicht der Fahrerin oder des Fahrers einschränken.

Die Planbarkeit bei Hochzeitskorsos dagegen ist weit weniger oft gegeben. Laut Kusterer ist die Polizei ausreichend genug dafür gerüstet. Neben Präventionsarbeit und Gesprächen mit örtlichen Moscheevereinen im Vorfeld, könnten die Beamten im Einsatz gerade auf Autobahnen mit Dashcams arbeiten, die bei der Dokumentation der Geschehnisse unterstützen würden. Auch der Einsatz von Polizeihubschraubern und Motorrädern sei je nach Lage möglich.