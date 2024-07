Türkische Fußballfans feiern in Ulm trotz EM-Niederlage

Trotz der 1:2-Niederlage gegen die Niederlande im EM-Viertelfinale haben in Ulm Türkei-Fans bis tief in die Nacht lautstark gefeiert. Laut Polizei blieb es weitgehend friedlich.

Das Aus ihrer Mannschaft bei der Fußball-Europameisterschaft ließ die Türkei-Fans in Ulm Samstagnacht nicht davon abhalten, zu feiern. Schon kurz nach der 1:2-Niederlage gegen die Niederlande im Berliner Olympiastadion startete in der Neuen Straße in Ulm die Open-Air-Party der türkischen Community - trotz der Enttäuschung und des Ärgers über den Sieg der Holländer.

Bengalo-Feuer und jubelnde Türkei-Fans

Mit "Türkiye-Rufen" , türkischen Fahnen und bengalischem Feuer feierten mehrere hundert Menschen in Ulms Neuer Mitte den Auftritt ihrer Mannschaft bei der EM. Die Polizei zählte rund einhundert Autos, die im Korso ihre Runden auf dem Altstadtring drehten. Vereinzelt waren auch Palästinenser-Fahnen zu sehen. Bis weit nach Mitternacht dauerte die Feier. Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, blieb es weitgehend friedlich.

Public Viewing in Heidenheim wegen Unwetterwarnung abgesagt

In Heidenheim hatte die Stadt am Abend ein Public Viewing in der Innenstadt wegen einer Unwetterwarnung kurzfristig abgesagt. Das Spiel England gegen die Schweiz durften die Fußballfans noch zu Ende schauen, dann wurde die Übertragung abgebrochen. Die rund 40 Zuschauer, die sich das Spiel Türkei gegen die Niederlande anschauen wollten, mussten das Gelände räumen. Heidenheim blieb jedoch vom Unwetter verschont, so ein Sprecher der Stadt.