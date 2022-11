Viel Gegenwind für AfD-Demonstration in Stuttgart

Carsten Schneider (SPD), Staatsminister und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland, warnt davor, Wahlerfolge der AfD nur als ostdeutsches Phänomen zu sehen. Das sagte er mit Blick auf das Wahlergebnis in Niedersachsen, wo die AfD einen deutlichen Stimmenzuwachs erzielen konnte. Schneider sagt im SWR Tagesgespräch, dass viele Entwicklungen in West- und Ostdeutschland ähnlich seien - im Osten aber manchmal einen besonderen Ausschlag hätten: "Manche Dinge sind bei uns in der Entwicklung ein bisschen früher, manche sind intensiver weil die Betroffenheit größer ist. Manche sind auch signifikant, aber es sind mehr oder weniger große Strömungen in einem gesamten deutschen Land, das sich verändert hat seit der Wiedervereinigung. Das ist kein ‘Westdeutschland plus’, sondern ein gesamtdeutsches neues Land und es hilft nichts, bei dem Problem nur auf den Osten zu zeigen."

Mit dem Jahresbericht zum Stand der Deutschen Einheit - über den heute im Bundestag debattiert wurde - wolle Schneider die Menschen stärken, die sich den Rechten stellten: "Es ist bedeutend schwieriger in einem Umfeld, wo die Rechten Stammtischhoheit haben, als Demokrat, als Linker, Liberaler oder auch Konservativer aktiv zu sein. Und diese Menschen stärke ich, indem ich ihnen ein Gesicht gebe." mehr...