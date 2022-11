Letzte Woche waren die Turnerinnen noch in Liverpool bei der WM. An diesem Wochenende ist schon wieder Turn-Alltag angesagt, nämlich in der Bundesliga. In Meßstetten wurde um Punkte für die Qualifikation für das Final-Four geturnt - mit dabei auch WM-Teilnehmerin Anna-Lena König aus Karlsruhe. mehr...