Christiane Spohn

Daniel Brusch

Ich arbeitet seit Oktober 1998 für das SWR Studio Mainz und für SWR4 Rheinland-Pfalz. Ich bin multimediale Reporterin, Moderatorin und Redakteurin. Ich moderiere Radiosendungen, bin für Hörfunk-Beiträge und Online-Artikel zuständig und ich bin Nachrichtenredakteurin bei den SWR4-Regionalnachrichten.

Meine Heimat

Meine Heimat ist das Rhein-Main-Gebiet: Aufgewachsen bin ich Offenbach a./M., studiert, gelebt und gearbeitet habe ich in Frankfurt und dann irgendwann auch in Mainz.

Mein Antrieb

Kein Tag ist wie jeder andere in diesem Job. Jeden Tag kann man neue Menschen kennen lernen und sich in neue Themen vertiefen. Das macht mir viel Spaß, und das liebe ich als Journalistin.

Themen, mit denen ich mich beruflich beschäftige

Als Online-Redakteurin, Nachrichtenredakteurin, Reporterin und Moderatorin beschäftigte ich mich meist mit aktuellen Themen. Für das Studio Mainz gehört dazu alles, was in Rheinhessen und im Kreis Bad Kreuznach passiert. Wenn ich im Radio für SWR4 Rheinland-Pfalz Sendungen moderiere, geht es um das ganze Land, aber auch um bundes- und weltpolitische Themen. Hinzu kommen dann noch Geschichten über interessante Menschen oder über Prominente.

Journalistisch prägend für mich war

Mein allererstes Interview für einen Zeitungsartikel für die Offenbach Post. Ich war noch in der Schule und wahnsinnig aufgeregt. Es war das klassische Thema für Anfänger: die Ausstellung beim Geflügelzuchtverein. Ich habe mein Bestes gegeben und wurde dann auch als freie Mitarbeiterin angestellt.

Später habe ich über viele aufregendere Themen berichtet - und alles hat mich geprägt: zum Beispiel die Terroranschläge in New York vom 11. September. Ich habe die Nachmittagssendung von SWR4 Rheinland-Pfalz moderiert. Ich weiß noch, wir konnten es alle nicht fassen, dass so etwas wirklich passiert ist.

Nie vergessen werde ich auch ein Radio-Interview mit Hannelore Kohl. Ich sollte ein Portrait über sie machen. Das Interview war für eine Viertelstunde geplant. Wir redeten dann aber eine Stunde miteinander. Eine starke, beeindruckende Frau.

In diesem Beruf prägt einfach jeder Tag und (fast) jedes Thema.

Meine Leidenschaften

Skifahren und Basketball.