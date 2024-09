per Mail teilen

Schimmel, Dreck und Fett: Drei Männer hatten laut Anklage ein Restaurant in Mainz völlig verwahrlosen lassen. Dafür sind sie jetzt vom Mainzer Amtsgericht zu Geldstrafen verurteilt worden.

Im Dezember 2022 standen in der Abhol- und Lieferpizzeria in Mainz plötzlich die Lebensmittelkontrolleure. Was sie zu sehen bekamen, war alles andere als appetitlich.

Wandkacheln der Pizzeria glänzten vor Fett

Laut Anklage war in der Küche und im Lagerraum offensichtlich mindestens eine Woche nicht geputzt worden. Die Wandkacheln sollen vor Fett geglänzt haben. Der Fußboden sei voller Dreck gewesen.

Die Schneidebretter hatten laut der Lebensmittelkontrolleure tiefe Schnittfurchen, in denen sich schon schwarzer Schimmel gebildet hatte. Der Gummi an der Kühlschranktür sei bereits schwarz gewesen.

Völlig verdreckte Küche und Kühlhaus der Pizzeria

In der Küche entdeckten die Lebensmittelkontrolleure zudem eine Friteuse, in der das Fett bereits schwarz gewesen sei. In der Teigknet-Maschine habe das Mehl festgeklebt.

Im Kühlhaus seien auf dem dreckigen Boden gekochte Nudeln mit einem ebenfalls verdreckten Geschirrtuch abgedeckt gelagert worden. Direkt daneben hatte laut Staatsanwaltschaft rohes Fleisch ohne Verpackung gelegen.

Pizzeria war eine Woche geschlossen

Der Küchenchef und die beiden Geschäftsführer mussten die Pizzeria eine Woche schließen, um die Missstände zu beseitigen. Zudem bekamen die drei Männer je einen Strafbefehl in Höhe von 2.400 Euro, 4.200 Euro und 5.400 Euro.

Gegen die Strafbefehle legten die drei Widerspruch ein. Daraufhin mussten sie sich jetzt vor dem Mainzer Amtsgericht wegen Verstosses gegen das Lebensmittelgesetz verantworten.

Angeklagte zeigten Reue vor Mainzer Amtsgericht

Zu Beginn der Verhandlung räumten die drei Angeklagten alle Vorwürfe ein. Sie nahmen ihre Einsprüche zurück und akzeptierten die Geldstrafen.

Wir waren im Weihnachtsgeschäft und hatten zu wenige Leute. Wir waren daher völlig überfordert.

Laut des Küchenchefs hätte das alles nicht passieren dürfen. Im Dezember 2022 seien sie zu wenig Leute gewesen. Sie hätten es einfach nicht mehr geschafft, zu putzen. Die Pizzeria ist nach wie vor geöffnet.