Der Hersteller einer "GUT & Günstig" Fleischwurst ruft das Produkt zurück. Grund ist fehlende Erhitzung der Wurst beim Herstellungsprozess. Das Produkt wurde auch in RLP und BW verkauft.

Die Geflügel-Fleischwurst von "GUT & Günstig" wird wegen fehlender Erhitzung zurückgerufen. Betroffen ist die Wurst in der 400-Gramm-Packung mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.10.2024 und dem Genusstauglichkeitskennzeichen DE NW 20166 EG, die vorwiegend in den Supermärkten von EDEKA und Marktkauf angeboten wurde. Der Hersteller der GUT & GÜNSTIG Delikatess Geflügel-Fleischwurst Paul Daut GmbH & Co. KG warnt vor dem Verzehr des Produkts und nennt dabei eine konkrete Kombination.

Verbraucherinnen und Verbraucher, die das entsprechende Produkt mit den genannten Daten gekauft haben, können sich den Kaufpreis auch ohne Vorlage eines Kassenbons erstatten lassen. Die Ware wurde laut Hersteller sofort aus dem Verkauf genommen.

Die "GUT&GÜNSTIG" Delikatess Geflügel-Fleischwurst in der 400-Gramm-Verpackung wird zurückgerufen. © Paul Daut GmbH & Co.KG

Mehrere Bundesländer betroffen: Auch BW und RLP

Nach Aussage des Herstellers wurde das Produkt unter anderem in Nordrhein-Westfalen und den daran angrenzenden Teilen von Niedersachsen und Rheinland-Pfalz verkauft, außerdem im nördlichen Bayern und den daran angrenzenden Teilen Baden-Württembergs, in Sachsen und im südlichen Thüringen. Die betroffenen Geflügel-Fleischwürste wurden im Rahmen des Herstellungsprozesses unter Umständen nicht erhitzt und sind somit für den Verzehr ungeeignet.