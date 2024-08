Papagei fliegt ins Mainzer Stadthaus

Ein Graupapagei hat sich in das Mainzer Stadthaus verirrt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ihn verwöhnt und fanden seinen Besitzer.

Die Mitarbeiter im Mainzer Rathaus haben nicht schlecht gestaunt, als plötzlich der Graupapagei in ihr Büro im Mainzer Stadthaus, dem provisorischen Rathaus von Mainz in der Großen Bleiche, herein flatterte. Wie die Stadt mitteilt, sei der Vogel sehr zutraulich gewesen und vor allem trug er einen Ring am Bein.

Wasser und Unterhaltung im Mainzer Stadthaus

Mitarbeiterin Kerstin Bormann brachte ihm Wasser. Der Graupapagei setzte sich bereitwillig auf ihren Arm und trank. Alle im Büro hätten sich um den Papagei gekümmert und ihn bei Laune gehalten. Gleichzeitig alamierten sie die Feuerwehr.

Die Mitarbeiterin des Mainzer Stadthauses, Kerstin Bormann, übergibt Feuerwehrmann, Ansgar Bieker, den Papagei. Er bringt ihn dann erst einmal ins Tierheim Mainz. Stadt Mainz

Die Feuerwehr kam mit einem sogenannten Kleinalarmfahrzeug (KLAF) mit einem entsprechenden Käfig für den Graupapagei. Die Männer brachten den Papagei ins Mainzer Tierheim.

Besitzer suchte schon seinen Graupapagei

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Mainzer Stadthaus Stadthaus hatten gleichzeitig im Internet entdeckt, dass jemand in Mainz einen Graupapagei sucht, der aus der Uferstraße entflogen war.

Daraufhin wurde im Tierheim der Ring am Fuß des Papageis ausgelesen - und tatsächlich war es der ausgebüxte Vogel. Er war anscheinend von der Uferstraße am Rhein den Weg von etwa 500 Metern zum Mainzer Stadthaus in der Großen Bleiche geflogen. Sein Besitzer holte ihn dann im Mainzer Tierheim ab.