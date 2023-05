Wrap mit Feta, griechischen Nudeln, Oliven und Tsatsiki

per Mail teilen

Wraps sind ein schnelles Mittagessen oder ein Snack für unterwegs! Man kann die Teigfladen gut mit Feta, Oliven, Reisnudeln und Tsatsiki füllen.

Koch/Köchin: Benjamin Hyttrek, Stebach

Zutaten

je 1 Paprika, Zucchini, Tomate

Oliven nach Geschmack

200 g gekochte Kritharaki-Nudeln (griechische Reis-Nudeln)

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

100 g Fetakäse

mindestens 4 große Wraps

Petersilie

Salz, Pfeffer

Für Tsatsiki

200 - 250 g Joghurt, 10% Fett

1/2 Salatgurke

1 EL Olivenöl

1 Knoblauchzehe, gepresst oder gerieben

Salz, Pfeffer, etwas Zitronensaft, etwas Dill

Zubereitung

Kritharaki-Nudeln nach Packungsanleitung kochen und abgießen.

Für Tsatsiki die Gurke reiben und ausdrücken. Dann mit dem Joghurt und den anderen Zutaten vermischen und alles eine Weile ziehen lassen.

Zwiebel in feine Würfel schneiden und mit gepresstem Knoblauch in Olivenöl anschwitzen. Zucchini in Streifen schneiden und dazugeben.

Jetzt das Tomatenmark untermischen. Abschmecken mit Salz und Pfeffer sowie Petersilie, dann die Nudeln untermengen.

Die Wraps im Backofen oder in der Pfanne leicht erwärmen und mit Tsatsiki bestreichen.

Tomate und Paprika in Streifen schneiden. Mit Fetakäse und Oliven in einem Streifen auf die Wraps geben. Dann die noch leicht warme Nudel-Gemüsemischung daraufstreichen und die Wraps einrollen.

Wenn die Füllung zu flüssig wird, kann man Tsatsiki auch separat als Dip servieren.

Rezept Wrap mit Feta, griechischen Nudeln und Tsatsiki zum Ausdrucken

