Feine asiatische Erbsensuppe

Diese feine Erbsensuppe bekommt mit Zitronengras und Kokosmilch eine asiatische Note. Ein raffiniertes Rezept, aber einfach zuzubereiten.

Koch/Köchin: Benajmin Hyttrek, Stebach

Zutaten für das Rezept

500 g frische Erbsen (oder Tiefkühl-Erbsen)

1,5 l Kokosmilch

Koriandersamen, gemahlen

7 Kaffir-Limettenblätter (Asialaden)

4 Stangen Zitronengras (Supermarkt)

2 Zwiebeln

gelbe Thai-Currypaste (Supermarkt)

Limettensaft von 4 Limetten

Sesamöl

Salz

Zubereitung der asiatischen Erbsensuppe

Zitronengras plattieren und halbieren. Zwiebel schälen und grob kleinschneiden. Dann zusammen in einem Topf in etwas Sesamöl anschwitzen.

Kaffir-Limettenblätter mit Koriandersamen, Thaicurrypaste und Salz dazugeben. Kurz mit anschwitzen und mit Kokosmilch ablöschen. Limettensaft dazugießen und köcheln lassen.

Wenn der Fond gut durchgezogen ist, das Zitronengras und die Kaffir-Limettenblätter herausfischen und die Suppe pürieren. Dann durch ein Sieb wieder in den Topf geben.

Die Erbsen in einen Dampfgarer geben oder im Topf mit etwas Wasser kurz erhitzen. Dann in den Fond geben und alles fein pürieren. Wer mag, kann es nochmal sieben oder die Suppe so servieren.

Tipp: Man kann die Kaffir-Limettenblätter auch ganz fein schneiden und dann in der asiatischen Erbsensuppe lassen. Als Alternative können Limettenschale und -saft dienen.

