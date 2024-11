per Mail teilen

Marzipanstollen ist ein absolutes Traditionsgebäck zu Weihnachten. Nach dem Rezept von SWR4 Konditor Joachim Habiger wird der Stollen ein saftiger Marzipan-Genuss für den Advent.

Schwierigkeitsgrad: leicht Koch/Köchin: Joachim Habiger

Für den Teig:

1000 g Mehl (Type 550)

60 g Hefe

250 ml Milch

350 g Butter

120 g Zucker

½ TL Salz

120 g Mandeln

400 g Marzipan

Für die Dekoration:

150 g aufgelöste Butter

Zimtzucker

Außerdem:

2 Stollenformen (Länge 38 cm)

Backtemperatur: Zirka eine Stunde bei 190 Grad Heißluft

Portionen: Teigmenge reicht für zwei Stollen

Zubereitung Marzipanstollen

Zunächst einen Vorteig herstellen: Die Milch erwärmen (40 Grad) und mit der zerbröckelten Hefe anrühren.

Wie warm darf die Milch für Hefeteig sein? Wenn Sie kein Thermometer benutzen und den "Fingertest" machen – die Milch sollte warm sein und nicht heiß.

Das Mehl in eine Schüssel geben und eine Vertiefung eindrücken. Salz an den Rand streuen.

Welche Mehlsorten sich für Stollen eignen Statt Mehl Type 550 können Sie auch das normale Haushaltsmehl Type 405 verwenden. Mit der höheren Type wird der Teig jedoch etwas kompakter.

Dann die Milchmischung in die Vertiefung gießen. Mit einem Spatel (oder dem Finger) etwas Mehl von außen nach innen einrühren, so dass ein zähflüssiger Teig entsteht. Mit etwas Mehl bedecken und für 30 Minuten an einen warmen Ort stellen.

Nach der Ruhezeit das restliche Mehl mit dem Vorteig mischen und in eine Anschlagmaschine geben. Danach die weiche Butter, Zucker und Mandeln zugeben und zirka 15 Minuten in der Maschine kneten. Den Teig rundwirken, nochmals 15 Minuten an einen warmen Ort stellen.

Nun den Teig rechteckig ausrollen, auf die Länge der Stollenform. Marzipan ebenfalls auf die gleiche Größe ausrollen und auf den Hefeteig legen.

Für den Marzipan-Geschmack Wenn Sie das Marzipan ausrollen, verteilt er sich auf den gesamten Stollen. Oftmals wird Marzipan nur in die Mitte als Rolle gelegt, dann bleiben die Außenseiten frei.

Das Rechteck einrollen und mit dem Ende nach oben in die Stollenform einlegen. Für 30 Minuten an einen warmen Ort stellen. Der Teig reicht für zwei Stollenformen. In den vor geheizten Ofen stellen und goldgelb backen.

Nach dem Backen den Stollen mit der flüssigen Butter bestreichen. Die flüssige Butter dringt in den Stollen ein und verstärkt nochmals den Geschmack!

Abschließend die Stollen in Zimtzucker wälzen, eventuell noch mit Puderzucker bestäuben.

Hier das Rezept für Marzipanstollen zum Herunterladen und Ausdrucken

Übersicht aller SWR Rezepte