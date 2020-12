Die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth hofft, dass das heute in Brandenburg vom Verfassungsgericht verhandelte Paritätsgesetz Bestand hat. Im SWR Tagesgespräch sagte die CDU-Politikerin: "Nach wie vor gibt es eine erhebliche Benachteiligung von Frauen in der Politik". Wenn man da nicht weiterkomme, müsse man "auf die Straße gehen". Eine freiwillige Selbstverpflichtung der Parteien habe "wenig gebracht". Ohne Gesetz fehle der Druck. Es liege nicht am mangelnden Politikinteresse bei Frauen. Aber sie würden oft die Erfahrung machen, dass sie "nicht wirklich erwünscht" seien. Im SWR sagte Süssmuth, Parität bedeute nicht, die Geschlechter gegeneinander auszuspielen. Es ginge darum, bestehende Benachteiligungen abzubauen und in gleichen Teilen Verantwortung zu übernehmen. Das brandenburgische Verfassungsgericht verhandelt heute über das bereits beschlossene Paritätsgesetz. In Thüringen wurde ein ähnliches Gesetz vom Landesverfassungsgericht gekippt. mehr...