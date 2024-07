Sophie Scholl und die Weiße Rose

per Mail teilen

Sophie Scholl, geboren am 9. Mai 1921, gehört zu den bekanntesten Figuren des deutschen Widerstands gegen Nazi-Deutschland. Ihre anfängliche Begeisterung für das nationalsozialistische Gruppengefühl war einer tiefen Verzweiflung über das Hitler-Regime gewichen. Auf Flugblättern forderte sie gemeinsam mit den Widerständlern der "Weißen Rose" ein Ende der NS-Diktatur.

Die Geschister Hans und Sophie Scholl, Gründer und Mitglieder der Widerstandsgruppe "Weißen Rose" (undatierte Aufnahmen). Zum inneren Kreis gehörten außerdem Alexander Schmorell, Christoph Probst, Willi Graf sowie der Universitätsprofessor Kurt Huber. picture-alliance / Reportdienste picture-alliance / dpa | ADN Zentralbild

Bei einer Verteilaktion am 18. Februar 1943 an der Uni München wurden sie und ihr Bruder erwischt und am 22. Februar 1943 hingerichtet.

Keine schriftliche Quelle für die "letzte Zigarette" Neueste historische Forschungen haben ergeben, dass die Szene mit der "letzten Zigarette" wie sie in min. 25:12 zu hören ist, möglicherweise nicht zum angegebenen Zeitpunkt oder in der dargestellten Weise stattgefunden hat. Diese Szene beruht auf mündlichen Überlieferungen und ist nirgendwo schriftlich festgehalten.

Was weiß man über ihr kurzes Leben und was machte ihren Widerstand so berühmt?

