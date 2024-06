1874 war sie die erste Frau, die einen Doktorgrad in Mathematik erwarb. Sie war auch die erste, die an einer Universität Vorlesungen hielt und im Alter von 34 Jahren zur Professorin der höheren Analysis ernannt wurde. In einer Zeit, in der Frauen überall in Europa noch für das Recht auf Bildung kämpfen mussten.

Sofja Kowalewskaja hat sich in ihrem Leben nicht nur über viele Hindernisse hinweggesetzt, sondern auch einige der schwierigsten mathematischen Probleme gelöst. Sie war eine schillernde Persönlichkeit, ein Vorbild für Frauen – kosmopolitisch, modern, emanzipiert – und ist heute trotzdem fast vergessen.

