per Mail teilen

Henry ist alt geworden und sesshaft, die Zeit seiner beruflichen Reisen ist vorbei und fast schon vergessen.

Jetzt sitzt er in seinem winzigen Garten an der schottischen Küste und nur noch Düfte holen ihm schlaglichtartig vergangene Erlebnisse ins Gedächtnis zurück.

An eine Szene in seiner Jugend aber erinnert er sich, als sei sie erst gestern gewesen, als sei er immer noch der einsame Junge, der, verzückt von dem schönen Geschwisterpaar Vincent und Angela, in der Eisdiele ihrer Familie auftauchte, und dort auf ihre Mutter traf.

Mrs. de la Casa machte ihm Pfirsich Melba und bürdete ihm eine Schuld auf, von der ihn niemand mehr befreien kann.

Pressestelle ©StudioX So etwas wie Glück Aus dem Englischen von Bernhard Robben Autor: John Burnside Verlag: Penguin Verlag ISBN: 978-3-949840-18-0 Hörbuch:

Gelesen von Martin Feifel

Regie: Tina Walz

Produktion: Der Diwan Hörbuch Verlag 2023



2 Folgen - von Mittwoch, 21. Februar bis Donnerstag, 22. Februar 2024 - alle Folgen stehen nach Ausstrahlung bis 21. März 2024 in der ARD Audiothek und auf SWR2.de zur Verfügung