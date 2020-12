In der Berliner Buchhandlung „She Said“ findet man kein einziges Buch von Autoren wie Martin Walser, Paul Auster oder Michel Houellebecq. Nicht, weil sie keine guten Bücher schreiben, sondern weil sie sogenannte Cis-Männer sind. Die Buchhandlung She Said möchte Frauen und queeren Autor*innen eine Plattform geben, die man sonst in anderen Buchhandlungen nicht so oft sieht oder die in den Feuilletons weniger Aufmerksamkeit bekommen. Gründerin Emilia von Senger hat selbst lange vor allem Bücher von alten, weißen Männern gelesen. Erst als sie mit Mitte 20 "Die Glasglocke" von Sylvia Plath gelesen hat, habe sie gemerkt, wie viel ihr entgangen sei "und wie viel meiner eigenen Positionierung und meines eigenen Aufwachsens als Frau sich nicht in der Litertatur widergespiegelt haben." Diese Erfahrung möchte sie an andere weitergeben. In ihrer Buchhandlung sind die Bücher nach Themen und nicht alphabetisch sortiert. Man findet bei She Said Klassiker von wiederentdeckten und vergessenen Autorinnen, queere Literatur und zeitgenössische Autor*innen. Außerdem Kinderbücher, die divers sind und Gendernormen aufbrechen. Emilia von Senger nennt "She Said" eine "Frauenbuchhandlung 2.0": "Wir wollen auch eine Community-Ort werden, mit Diskussionrunden und Veranstaltungen. Aber auch wie der Feminismus haben wir haben uns verändert: Wir denken, dass auch Männer Feministen sein können und dass queere Personen viele der gleichen Herausforderungen haben, die auch Frauen haben und dass ihre Bewegung ebenso wichtig ist." Auch wenn keine Bücher von Autoren verkauft werden, sind Männer und alle interessierte Menschen bei She Said willkommen. mehr...