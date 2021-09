In allen Kulturen der Welt war und ist der Sternenhimmel von großer Bedeutung, so der österreichische Schriftsteller Raoul Schrott, der einen Atlas der Sternenhimmel plant. ,,Jede Kultur definiert sich in und durch ihren Sternenhimmel, aus dem Sternenhimmel hat man immer alles herausgelesen, was für die eigene Kultur bedeutend war". Bis jetzt seien Bilder vom Sternenhimmel noch nie umfassend dokumentiert, gesammelt und gezeichnet worden. Es gäbe bislang keine Karten, wie die Sternenbilder der verschiedenen Kulturen aussahen. Der Sternenhimmel gebe die Zeitmarkierungen vor.Aber ohne die Zeitmarkierungen,ohne die von den Sternen vorgegebene Kalendarik gibts keine Sesshaftigkeit, weil man so keine Landwirtschaft betreiben kann". Ohne Sternbilder als astronomische Navigation hätte es keine Expeditionen über den Pazifik, nach Neuseeland oder zu den Osterinseln gegeben. Jetzt, mit der industriellen Revolution, mit Kalender und GPS ,sei diese Funktion weg und damit die Anbindung an das Universum.Raoul Schrotts,,Atlas der Sternenhimmel" soll 2024 erscheinen. mehr...