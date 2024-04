Unter anderem mit Büchern von Lutz Dursthoff, Naoise Dolan und Maria José Ferrada. Außerdem der Hörbuchtipp „Jahrhundertstimmen 1945 – 2000“ und umstrittene Klassiker.

Lutz Dursthoff – Nachruf aufs Paradies. Meine Frau, unsere russische Datscha und ich

Lutz Dursthoff hat sein Paradies gefunden. Mit seiner Frau hat er über viele Jahre eine Datscha in der russischen Provinz zu einem echten Kleinod umgebaut. Sein Buch „Nachruf aufs Paradies. Meine Frau, unsere russische Datscha und ich" sollte eigentlich eine heitere Beschreibung des russischen Landlebens werden, doch dann kam alles anders.

Im „lesenswert"-Gespräch erzählt er, wie der Angriffskrieg auf die Ukraine das Leben in seinem russischen Dörfchen verändert hat. Ein einfühlsamer Bericht über eine naturnahe Idylle, in der der Krieg Herzen und Köpfe vergiftet.

Maria José Ferrada – Der Plakatwächter

Der Held in Maria José Ferradas neuem Roman "Der Plakatwächter" will dem Wahnsinn der Welt entfliehen - dazu zieht er auf das Gerüst des Coca-Cola Plakates, das er bewachen soll. Eine erfrischende Erzählung, vorgetragen von einem klugen Elfjährigen.

Jahrhundertstimmen II 1945 - 2000: Deutsche Geschichte in über 400 Originalaufnahmen

Der Hörbuchtipp „Jahrhundertstimmen 1945 - 2000" ist der zweite Teil eines Mammutprojektes. Über 400 Originaltöne erzählen die Geschichten der beiden Deutschlands, darunter bekannte Stimmen, wie die von John F. Kennedy, aber auch nie Gehörtes, wie ein Interview mit Oskar Schindler.

Kommentiert und historisch eingeordnet vom Herausgeberteam, so fesselnd kann Geschichte sein.

Umstrittene Klassiker und Skandalbücher

Außerdem stellt die lesenswert-Redaktion umstrittene Klassiker unter dem Motto „Kultur darf das" vor. Mit dabei sind Vladimir Nabokovs „Lolita", Arthur Schnitzlers „Reigen" und Bret Easton Ellis „American Psycho".

Mehr umstrittene Klassiker gibt es hier:

Naoise Dolan – Das glückliche Paar

Und Kristine Harthauer hat das neue Buch der irischen Autorin Naoise Dolan gelesen, "Ein glückliches Paar" - die Kritikerin ist aber leider nicht sehr glücklich mit dem Roman.

Musik:

Morgan Harper-Jones – Up to the glass

Label: PLAY IT AGAIN SAM