„Der Lärm des Lebens“: Tatort-Schauspieler Jörg Hartmann hat seine Familiengeschichte aufgeschrieben

Auf einem Hochstand im Grunewald wird die Leiche eines Mannes gefunden: Leonard Löber, passionierter Jäger, verheiratet, Unternehmer im Bereich Müll-Entsorgung. Er wurde erschossen, in seinem Mund steckt eine Handvoll Schlamm. Hoch toxisch. Ein Racheakt?



Kommissarin Ariane Kruse und ihr Kollege Christian Wonder sind sich nicht einig, ob sie in Richtung Müllmafia oder Privatkonflikt ermitteln sollen. Für Letzteres bot der Tote jede Menge Anlässe. Aber was ist das mit dem italienischen Unternehmen, mit dem Löber vor wenigen Jahren große Geschäfte machte? Müll mag stinken, aber er ist Gold wert.



Von Tom Peuckert | Mit: Felix Kramer, Margarita Breitkreiz, Jörg Hartmann u. a. | Regie: Kai Grehn | Musik: Tarwater | Produktion: rbb 2023