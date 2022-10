Brit Bennett - "Die verschwindende Hälfte“ und andere neue Bücher

Redaktion und Moderation Theresa Hübner



Mit neuen Büchern von Brit Bennett, Jella Lepmann, Benjamin von Stuckrad Barre und Martin Suter, Matt Ruff

Pflichtlektüre in Zeiten von Black-Lives-Matter: der neue Roman der jungen US-amerikanischen Autorin Brit Bennett. "Die verschwindende Hälfte" ist das SWR2 Buch der Woche.

Außerdem sprechen wir mit einem mutigen Lektor, der ausgerechnet in diesen Zeiten ein neues Magazin auf den Markt bringt. Es heißt DAS GRAMM und besteht je aus einer einzigen Kurzgeschichte.

In "Alle sind so ernst geworden" reden Benjamin von Stuckrad-Barre und Martin Suter über Badehosen, Glitzer und allerhand mehr - wir sagen, was das Buch der beiden taugt.

Nicht gut weg kommt der neue Roman von Matt Ruff. "88 Namen" ist ein "Cyberpunk-Lovestory-Spionagethriller-Gemisch mit wackeligem, intellektuellen Unterbau". Autsch.

Rocksänger Wolfgang Niedecken erzählt, warum er Jack Kerouacs "Unterwegs" schon siebenmal gelesen hat und wie er mit seinem eigenen Buchprojekt vorankommt.

Und die Reportage führt in die Internationale Kinder- und Jugendbibliothek in München: Über die Gründerin Jella Lepmann ist gerade eine neue Biografie erscheinen.

Neue Zeitschrift – Das Gramm

Gespräch mit Patrick Sielemann



Brit Bennett – Die verschwindende Hälfte

Aus dem Englischen von Isabel Bogdan und Robin Detje

Rowohlt Verlag, 416 Seiten, 22 Euro

ISBN: 978-3-498-00159-9

Rezension von Carla Fischer



Sherlock & Watson – Neues aus der Baker Street.

Die Crumply-Morde oder Das Zeichen der Vier (Fall 6)

Hörspiel von Viviane Koppelmann mit Johann von Bülow, Florian Lukas, Stefan Kaminski u. v. a.

Der Audio Verlag, 2 CDs, 98 Minuten, 12 Euro

ISBN: 978-3-7424-1709-1

Rezension von Leonie Berger



Was liest Wolfgang Niedecken?

Jack Kerouac – Unterwegs - on the road

die Urfassung

Aus dem Englischen von Ulrike Blumenbach

Verlag rororo, 576 Seiten, 10 Euro

ISBN: 978-3499253836

Gespräch mit Wolfgang Niedecken



Internationale Kinder- und Jugendbibliothek

Jella Lepmann – Die Kinderbuchbrücke

Antje Kunstmann Verlag, 303 Seiten, 25 Euro

ISBN: 978-3-95614-392-2

Reportage von Regina Steffens



Benjamin von Stuckrad-Barre und Martin Suter – Alle sind so ernst geworden

Diogenes Verlag, 272 Seiten, 22 Euro

ISBN: 978-3-257-07154-2

Rezension von Helen Roth



Matt Ruff – 88 Namen

Aus dem Englischen von Alexandra Jordan

Fischer Verlag, 336 Seiten, 16,99 Euro

ISBN: 978-3-596-70093-6

Rezension von Jerome Jaminet