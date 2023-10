Das Leben hängt an einem Faden – Die Künstlerin Dorothee Herrmann ist mit der Strickliesel an die Mosel gezogen. Das war lebenswichtig +++ Vulkane machen süchtig – Die Pfälzer Fotografin Ulla Lohmann erforscht Vulkane und nimmt SWR Kultur dafür mit nach Vanuatu, in ihre zweite Heimat +++ Er sieht was, was wir nicht sehen – Der Kabarettist Jakob Schwerdtfeger erklärt in der Stuttgarter Staatsgalerie, warum Vincent van Gogh sein Leben verändert hat und was Jackson Pollock mit Schnaps und Spaghetti zu tun hat +++ Traumland? Koblenz, der Osten und wir – Adam Soboczynski erzählt in Koblenz, wie er als Kind Polen verließ und was Putins Krieg jetzt mit ihm macht +++ Kulturtipps – Dota Kehr in Mannheim & Lahnsteiner Bluesfestival +++ Endlich wird der Kohl fett – Im Stuttgarter StadtPalais feiert Tim Bengel sein Lieblingsgemüse beim SUPERKRAUT Festival