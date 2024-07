Der Mensch und sein Platz in der Welt – Fotos von Rainer Zerback

Reiner Pfisterer präsentiert 40 Jahre Musikfotografie – Von Camouflage bis Igor Levit, die große Werkschau „From Voices to Images“ in der Städtischen Galerie Bietigheim-Bissingen

Oma wird dement oder wenn die Welt in Vergessenheit gerät – Ein preisgekröntes Theaterstück über Demenz in Kaiserslautern

Eintauchen und staunen – Der Stuttgarter Lichtkünstler Laurenz Theinert verleiht Kirchenräumen mit seinem Visual Piano eine ganz neue Aura

Karrierestart mit viel Gefühl – Die Sängerin und Tänzerin Enya Boban aus Mannheim

Kulturtipps – „Performing Democracy“ in Freiburg, „Bingen swingt” und „Ariadne auf Naxos” in Koblenz

„War and Justice“ – Ein Dokumentarfilm von höchster Aktualität. Der Tübinger Filmemacher Marcus Vetter und Michele Gentile blicken auf die Geschichte und Gegenwart des Internationalen Strafgerichtshofs – jetzt im Kino