Im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München startet eine ungewöhnliche Ausstellung über die Ergreifung des Nazi-Schergen Adolf Eichmann durch den israelischen Mossad-Geheimdienst. Sie erzählt sehr emotional die Vorgeschichte des berühmten Eichmann-Prozesses in Jerusalem 1961 und kann in der aktuellen Antisemitismus-Debatte auch hilfreich sein, sagt Ausstellungsmacher Andreas Plöger in SWR2.

Die Schau wirbt äußerst plakativ für sich. „How to catch a Nazi“ titelte die aus Israel und den USA kommende Ausstellung dort. „Das ist emotionaler als wir es in Deutschland gewohnt sind“, gibt der Historiker und Ausstellungs-Experte Andreas Plöger zu. Das sei kein „History Marketing“, sondern soll so Neugier wecken und die Menschen auf der Straße ansprechen, sich die Schau anzusehen.

Die Ergreifung Eichmanns ist eine Agentengeschichte

„Adolf Eichmann ist nicht vielen Menschen ein Begriff heute“, glaubt Plöger. Viele wüssten nicht, dass er durch eine Entführung aus Argentinien in Jerusalem vor Gericht kam. „Im Kern ist das eine Agentengeschichte“, so Plöger. Denn das Material habe ein ehemaliger Mossad-Agent im Archiv des israelischen Geheimdienstes gefunden – und die Ausstellung kuratiert. Man erzähle also die Vorgeschichte des Prozesses, der „ein ganz entscheidender Moment für die israelische Öffentlichkeit gewesen ist. Denn so lernte das Land, über den Holocaust zu sprechen.“

Lektion über Antisemitismus

Für die Münchner Version der Schau haben die Macher mit der Holocaust-Überlebende Eva Erben gesprochen und zeigen Ausschnitte als Video. „Sie hat Eichmann in Theresienstadt erlebt“, berichtet Plöger im Interview. Durch diese zusätzliche Geschichte habe man vermeiden können, dass die Opfer der Judenverfolgung nur als kleine Bild an den Ausstellungswänden hängen. Zugleich werde die Schau so aktueller: „Durch den unerwarteten Zugang stößt man auf den Kern, was aus Antisemitismus erwachsen kann“, erklärt Andreas Plöger.

Belasteter Ausstellungsort: hier hätte ein NS-Verwaltungsbau entstehen sollen

Vor allem junge Menschen wolle man mit der Geschichte Eichmanns und seiner Entführung aus Buenos Aires ansprechen. „Sie kann gerade für junge Menschen etwas leisten“, ist Plöger überzeugt. Das Staatliche Museum Ägyptischer Kunst in der Münchner Maxvorstadt sei ein offener Kulturort und habe außerdem sehr viel mit dem Nationalsozialismus zu tun. Denn auf dem Gelände sollte ein NS-Verwaltungsbau entstehen, wofür Enteignungen und anderes Unrecht in Kauf genommen wurde.

Andreas Plöger hat Zeitgeschichte studiert; er ist Kommunikationsberater und Ausstellungsmacher für das Büro Birke und Partner.