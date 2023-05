Käfig mit offenen Türen – Installation „The Cage“ von Fahar Al-Sahli auf der art KARLSRUHE

„If you could read my mind“ hieß einer seiner größten Hits. Jetzt ist der große kanadische Folksänger Gordon Lightfoot im Alter von 84 Jahren gestorben. Das ist ein Thema auf den Kulturseiten, und es gibt Reaktionen auf die Vorwürfe gegen Til Schweiger und die Kritik an Produktionsbedingungen in der deutschen Filmbranche. Der Spiegel hatte am Wochenende von Alkohol, Gewalt, Beschimpfungen und Machtmissbrauch am Set von Til Schweiger berichtet.