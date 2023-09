„Alles auf einmal“ – Bundeskunsthalle Bonn reflektiert Erbe und Idee der Postmoderne

1967 schreibt Marshall McLuhan das Buch „The Medium is the Massage“ - ein Tippfehler, denn er sagte immer „The Medium is the Message“ – das Medium verändert, was wir sagen. Und dieser Tippfehler gefällt ihm so gut, dass er ihn so stehen lässt. Und das steht genau für diesen Kontrollverlust, den er begrüßt, durchs Fernsehen. Er sagt die Zeit der Schriftkultur ist vorbei, und wir sind jetzt zurück in einem akustischen Raum.