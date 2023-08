Wunderbar unperfekt: „Geschlechterkampf" von Sobo Swobodnik

In einem gut situierten Ambiente geschieht ein Mord. Nun muss eine Gruppe von Leuten am Tatort ausharren bis der oder die Täterin gefunden ist. „The Afterparty“ bei AppleTV ist allerdings kein Krimidrama, sondern Comedy. Wer der Mörder oder die Mörderin ist, will man am Ende aber trotzdem sehr gerne wissen. Klassisches Whodunit mit einem super Ensemble.