Noch ist Christian Firmbach gar nicht im Amt und schon legt sich der designierte Intendant mit dem Orchester des Badischen Staatstheaters an. Die Musikerinnen und Musiker in Karlsruhe hatten zu 85 Prozent für eine Vertragsverlängerung des derzeitigen Generalmusikdirektors Georg Fritzsch gestimmt. Doch Firmbach scheint diesem Votum nicht folgen zu wollen. „Seit einem halben Jahr fährt Firmbach jetzt eine Hinhalte- und Zermürbungsstrategie. Und das schlägt natürlich auf die Stimmung im Orchester“, sagt SWR2-Redakteurin Marie-Dominique Wetzel.

„Im Orchester scheint der Ärger groß zu sein“

Im November hatte sich Firmbach noch vor das Orchester gestellt und gesagt, er arbeite an einer Vertragsverlängerung mit Georg Fritzsch. Das ist ein halbes Jahr her und noch immer gibt es keinen Vertragsabschluss.

„Im Orchester scheint der Ärger groß zu sein“, so Marie-Dominique Wetzel im Gespräch bei SWR2. So habe ihr der Orchestervorstand gesagt, dass das Vertrauen in den designierten Intendanten bereits jetzt massiv beschädigt sei und man sich große Sorgen um die Zukunft des Orchesters mache.

Mit dem neuen Intendanten sollte eine neue Ära beginnen

Eigentlich sollte mit Christian Firmbach ab der Spielzeit 2024/25 eine neue Ära beginnen. Er sollte den Reformprozess am Theater voranbringen und für mehr Transparenz und Partizipation sorgen. Nun hätten jedoch Viele am Theater Sorge, dass ihre Stimmen nicht gehört werden und Firmbach möglichst viel Macht auf seine Person konzentrieren möchte.

Das Badische Staatstheater hat schwierige Zeit hinter sich: 2020 geriet das Theater in eine massive Krise, ausgelöst durch den autoritären Führungsstil des früheren Generalintendanten Peter Spuhler.

„Nach dem, was das Orchester jetzt erlebt, ist die Sorge natürlich groß, dass wieder jemand kommt, der Entscheidungen am liebsten alleine fällt und das Votum der Musikerinnen und Musiker mal einfach so vom Tisch wischt“, sagt Marie-Dominique Wetzel.

Die Hängepartie lähmt und frustiert

Die jetzige Hängepartie aufgrund der unsicheren Zukunft des Generalmusikdirektors Georg Fritzsch lähme und frustriere das Orchester, so Wetzel weiter. Der Karlsruher Oberbürgermeister, Frank Mentrup, stellvertretender Vorsitzender des Verwaltungsrats des Theaters, zeige sich jedoch problembewusst.

Gegenüber dem SWR sagte Mentrup, dass diese lange Zeit der Lösungsfindung „für das innerbetriebliche Klima nicht gut“ sei, er persönlich erwarte „spätestens Mitte Juni erste positive Signale in dieser Sache“.