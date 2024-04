Beeindruckendes Zeitdokument – Familienroman „Effingers“ von Gabriele Tergit auf der Theaterbühne in Karlsruhe

In seinem Roman „Mephisto“ beschreibt Klaus Mann schon 1936 den Aufstieg eines „Mitläufers“, der sich den Nazis andient und in der Theaterszene Karriere macht. Bezüge zu dem Star-Schauspieler Gustav Gründgens waren dabei offensichtlich. Das Badische Staatstheater in Karlsruhe bringt nun den „Mephisto“ in einer Fassung von Nils Strunk und Lukas Schrenk auf die Bühne – und thematisiert dabei auch, dass Gründgens Erben eine Neuveröffentlichung des Romans gerichtlich verhinderten. Erst 1981 wurde der Roman in der BRD wieder verlegt.