Das waren, neben vielen anderen, unsere Gäste 2023

Best of SWR1 Leute in RP am 25.12.2023 mit Michael und Sara Niedrig, Samuel Meffire, Meltem Kaptan, Dirk Steffens, Ralf Moeller, Nia Künzer, Dr. Wolfgang Knüll und Natalya Nepomnyashcha:

Michael und Sara Niedrig, Ex-Sportprofis und Selbstversorger. Vom Leistungssport mitten rein ins Landleben. (Sendung vom 17. September 2023)

Samuel Meffire, Ex-Polizist, Ex-Gangster und Coach. Vom Vorzeigepolizisten zum Gangster und Filmstar. (Sendung vom 16. April 2023)

Komikerin Meltem Kaptan: Liebe geht durch den Magen. (Sendung vom 7. Mai 2023)

Journalist und Naturfilmer Dirk Steffens: Einfach mal die Welt retten… (Sendung vom 5. November 2023)

Ralf Moeller, Schauspieler. Der Deutsche in Hollywood — eine Karriere wie im Film. (Sendung vom 9. Juli 2023)

Fußball-Expertin Nia Künzer. Unvergessen: das Golden Goal im WM-Finale 2003. (Sendung vom 23. Juli 2023)

Dr. Wolfgang Knüll, Allgemeinmediziner. Das steckt hinter Nahtoderfahrungen. (Sendung vom 7. April 2023)

Natalya Nepomnyashcha, Gründerin von "Netzwerk Chancen". Vom Hartz IV-Kind zur Vorzeigeunternehmerin. (Sendung vom 1. Mai 2023)