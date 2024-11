Leider kann nicht jedes Weihnachtsgeschenk persönlich übergeben werden. Diese Fristen müsst ihr beachten, wenn eure Weihnachtspakete und Briefe noch rechtzeitig ankommen sollen.

Auch in diesem Jahr ist es ratsam, den Versand von Weihnachtsgeschenken und Briefen frühzeitig zu planen. So könnt ihr sicherstellen, dass eure Grüße und Geschenke auch rechtzeitig zum Fest ankommen.

Die Versandfristen der Paketdienste im Überblick

Fristen für nationale Sendungen

DHL empfiehlt das Versenden der Weihnachtspakete bis spätestens zum 20.12.2024 .

. Hermes schreibt von einem garantierten Zustellversuch an Heiligabend, wenn ihr eure Pakete bis zum 19.12.2024, 12 Uhr abgegeben habt.

abgegeben habt. DPD gibt euch für den Standartversand auch Zeit bis zum 20.12.2024. Expresspakete liefert DPD noch rechtzeitig aus, wenn ihr sie bis zum 23.12.2024 abgegeben habt.

Briefe und Postkarten könnt ihr bei der DHL bis zum 21.12.2024 vor der Leerung abschicken. Auch nationale Express-Sendungen erreichen ihr Ziel rechtzeitig bis Heiligabend, wenn sie noch bis zum 21.12.2024 abgesendet werden.

So kommen internationale Weihnachtspakete und Briefe pünktlich an

Für den rechtzeitigen Versand von internationalen Weihnachtspaketen bietet die DHL unterschiedliche Fristen an. Pakete in Nachbarländer sollten bis spätestens 14.12.2024 verschickt werden. Für den Versand in andere europäische Länder gilt eine frühere Frist: Bis zum 10.12.2024.

Liegt das Ziel des Pakets außerhalb von Europa, sollte das Paket spätestens bis zum 26.11.2024 versendet werden. Mit dem Service Premium verlängert sich die Frist für außereuropäische Ziele bis zum 3.12.2024.

Briefe und Postkarten in europäische Länder sollten spätestens am 13.12.2024, eingeworfen werden, um rechtzeitig anzukommen. Für Ziele außerhalb Europas ist der letzte Einwurftermin bereits am Freitag, den 6. Dezember 2024. Für internationale Express-Sendungen habt ihr bis zum 20.12.2024 Zeit.

Mit Hermes könnt ihr Auslandssendungen innerhalb der EU, je nach Zielland, noch spätestens bis zum 18.12.2023 (Niederlande) losschicken. Eine genaue Übersicht über die Fristen der einzelnen Länder findet ihr auf der Homepage des Paketdienstes.

Wenn ihr internationale Pakete mit DPD verschicken möchtet, richtet sich die Frist ebenfalls nach dem Zielland. Der Versand sollte allerdings spätestens bis zum 17.12.2024 erfolgen.

Pack-Tipps, damit die Geschenke sicher ankommen

Achtet darauf, alles richtig zu verpacken, damit der Inhalt unbeschadet sein Ziel erreicht. Befüllt die Päckchen mit Füllmaterial und wickelt sie nicht in Geschenkpapier ein. Ansonsten könnten die automatischen Paketsortieranlagen der Zusteller durcheinander kommen. Außerdem solltet ihr alte Barcodes unkenntlich machen und den Paketschein lesbar beschriften. Ansonsten kommt das Paket womöglich falsch an.