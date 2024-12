Weihnachtsgeschenke für Musikfans? Kein Problem! Die Auswahl reicht von Sammelfiguren und Schürzen bis zum Christmas Sweater. SWR1 Musikredakteur Dave Jörg hat sich informiert.

Weihnachtsgeschenke für Musikfans: Funko Pop-Figuren

Ein absoluter Renner sind die beliebten Funko Pop-Figuren – kleine Sammelobjekte im japanischen Stil mit übergroßen Köpfen und Kulleraugen. Musik-Ikonen wie Freddie Mercury, Angus Young (AC/DC) oder Kurt Cobain (Nirvana) gibt es im Mini-Format. Auch Pop-Größen wie Michael Jackson, Madonna, Taylor Swift oder Ed Sheeran sind als Funko-Figuren zu haben. Wer Fan ist oder Sammler, wird hier garantiert fündig.

Kuriose Fanartikel als Weihnachtsgeschenk

Doch es geht noch ausgefallener: Wie wäre es mit einer Adele-Schlafmaske, auf der ihre offenen oder geschlossenen Augen prangen? Oder einem Rolling Stones-Rollkoffer, verziert mit der ikonischen roten Zunge? Für Kiss-Fans gibt es aktuell den "Bling Robe" – ein Satin-Mantel, mit dem man sich wie Gene Simmons fühlen kann.

Ein Kuriosum der Vergangenheit: Den Kiss-Sarg, der bis 2008 für stolze 6.000 Euro erhältlich war, gibt es leider nicht mehr. Aber bei den Königen des Merchandise – Kiss und den Rolling Stones – bleiben dennoch keine Wünsche offen.

Klassische Weihnachtsgeschenke für Musikfans: Ugly Sweaters und Co.

Zur Weihnachtszeit dürfen festliche Fanartikel natürlich nicht fehlen. Mariah Carey, die "Queen of Christmas", hat ein eigenes Geschenk-Set mit einer besonders auffälligen Weihnachtsschürze herausgebracht – passend zum 30. Jubiläum ihres Hits "All I Want for Christmas Is You". Auch sogenannte "Ugly Sweaters" – die traditionell kitschigen Weihnachtspullover – erfreuen sich großer Beliebtheit. Von Pink Floyd, Beyoncé, Britney Spears oder Guns N’ Roses gibt es zahlreiche Modelle.

Badelatschen: Spezieller Gruß von Herbert Grönemeyer

Plattencover zum Album "Grönemeyer" aus dem Jahr 1979 Intercord

Einer der ungewöhnlichsten Fanartikel kommt aus Deutschland: Badelatschen von Herbert Grönemeyer, bedruckt mit dem Cover seines 1979er Debütalbums. Das Design wurde damals als ziemlich misslungen kritisiert – und auf den Latschen wirkt es nicht viel besser. Für knapp 22 Euro sind sie zu haben, doch ob das ein Hit unter dem Weihnachtsbaum wird, bleibt fraglich.