Geschenkideen zu Weihnachten für Menschen, die alles haben

Was schenkt man Leuten zu Weihnachten, die schon alles haben? Diese Frage stellt sich oft bei der Suche nach kreativen Geschenken. Wir haben originelle Geschenkideen für euch.

Jutta Kaiser aus der SWR1 Wirtschaftsredaktion hat für euch recherchiert. Sie hat spannende Tipps gesammelt, was ihr euren Liebsten schenken könnt.

Abonnement für Blumenfreunde schenken

Jutta Kaisers Highlight ist ein Blumenabo, bei dem die Beschenkten frische Blumen nach Hause geliefert bekommen. Dabei könne man wählen, ob man entweder jede Woche, alle zwei Wochen oder einmal im Monat die florate Post erhalten möchte.

Viele Frauen, die ich kenne, lieben Blumen, aber die wenigsten kaufen sie sich selbst. Wenn, dann kaufen sie nur welche im Supermarkt. Ein richtig schöner Strauß ist schon was anderes.

Zudem gebe es eine große Auswahl an Anbietern. Dazu gehören große Händler, die über Paketdienste überall hin liefern. Es gibt aber auch kleine Händler, die im näheren Umkreis selbst Sträuße ausfahren.

Grundsätzlich sollte man sich überlegen, ob die Sträuße schon fertig gebunden sein sollen oder, ob die Beschenkten vielleicht Spaß daran haben, die einzelnen Blüten selbst in der Vase zu arrangieren? Das ist der größte Unterschied zwischen den Anbietern.

Kreative Geschenkidee: Eine eigene Weinrebe für Weinfreunde

Auch für Freunde des Weines gibt es ein passendes Abonnement. Man kann beispielsweise einen Rebstock im Weinberg verschenken. Dieser wird mit einem Messingschild, auf dem der Namen steht, versehen.

Mal ein anderes Weihnachtsgeschenk: Verschenkt statt einer Flasche Wein doch einen ganzen Rebstock. picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Thomas Frey

"In der Pfalz habe ich selbst schon mal eine Rebe verschenkt, aber das geht genauso an der Mosel, am Mittelrhein, an Ahr, Nahe und auch in Rheinhessen", erklärt Jutta Kaiser. Wer will, kann dann immer mal wieder einen Ausflug in den Weinberg machen und schauen, wie die eigene Rebe im Saft steht.

Mit Patenschaften etwas Gutes tun

Es ist beispielsweise möglich , eine Patenschaft für ein Kind oder eine Familie, denen es nicht so gut geht wie den meisten von uns, zu übernehmen. "Das kann über eine Spende laufen. Manchmal ist es auch möglich, Briefe zu schreiben oder sich zu treffen", weiß Jutta Kaiser aus der SWR Wirtschaftsredaktion.

Tierfreunden kann man aber auch eine Tierpatenschaft schenken. Im Zoo Kaiserslautern gibt es zum Beispiel Patenschaften von der Zwergmaus, über das Känguru, bis hin zum Trampeltier ab 25 Euro für ein Jahr. Die Zoos Neuwied und Landau bieten Ähnliches an.

Es ist aber auch möglich im Internet eine Bienenpatenschaft inklusive Urkunde, Fotos und Honig abzuschließen. Aber auch für Bäume, Sterne oder Parkbänke kann man Pate werden: Da sollte also für jeden und jede was Passendes dabei sein.