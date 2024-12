per Mail teilen

An Weihnachten spielen wir jeweils ab 10 Uhr alle übrig gebliebenen Wunschhits aus dem Herzenssache Spendenmarathon.

Danke für knapp 83.000 Euro, die am 4. Dezember beim SWR1 Herzenssache Sepndenmarathon nur mit euren Musikwünschen zusammen gekommen sind. Wir freuen uns über jeden Wunsch und jede Spende.

Weihnachten ist das Fest, an dem auch alle Wünsche in Erfüllung gehen sollten. Deshalb lösen wir unser Versprechen ein und spielen am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag alle eure bisher unerfüllten Musikwünsche aus dem Herzenssache Spendenmarathon vom 4. Dezember, jeweils ab 10 Uhr.

Die SWR Herzenssache hat in fast 25 Jahren rund 1.500 Projekte mit rund 63 Millionen Euro unterstützt. Christian Balser hat sich mit Anna Bläsius aus dem Herzenssache-Team unterhalten.