Veits Vorspeisen-Türmchen mit Lachs

SWR1 Moderator Veit Berthold hat während des Studentenlebens das Kochen entdeckt. Uns zeigt er sein Rezept für eine leckere Vorspeise mit Lachs.

Portionen: 2 Zubereitungszeit: 20 Minuten Schwierigkeitsgrad: leicht

Dieses Essen ist wie mein Leben – zusammengewürfelt, selbstgemacht, und vor allem LECKER.

Zutaten

100 g Lachs

1 halbe Mango

1 halbe Papaya

1 halbe Zitrone oder Limette

1 Prise Meersalz

1 Prise Zitronenpfeffer

1 Prise getrocknete Chili (oder je nach Schärfelust frische Chili)

1 Avocado

frisches Brot als Basis (am besten selbstgebacken)

essbare Blumen als Dekoration

Zubereitung

Um das Lachstatar herzustellen, den Lachs in kleine Würfel schneiden und in ein Gefäß geben. Danach die Mango und Papaya ebenso klein schneiden und zum Lachs geben. Das ganze mit dem Meersalz, Zitronenpfeffer und Chili abschmecken. Die Zitrone oder Limette auspressen und den frischen Saft hinzugeben, umrühren und etwas ruhen lassen. In der Zwischenzeit die genussreife Avocado klein würfeln und mit einem kleinen Dessertring aus Edelstahl ein Stück Brot ausstanzen. Darauf die frische Avocado legen – dann das Tatar – Blume drauf – WUNDERBAR.

Veit stellt sich vor

"Ich moderiere vor allem den SWR1 Nachmittag und den Abend. Meine Begeisterung fürs Kochen ist vor vielen Jahren aus der Not entstanden. Als Student fand ich das Essen in der Universitätskantine zu teuer und vor allem zu langweilig. Immer nur SchniPoSa (Schnitzel, Pommes, Salat) – NEIN – das konnte nicht alles sein. So habe ich drauf losgekocht. Nachdem meine WG mehrfach die experimentellen Fehlschläge meiner Probierzeit ertragen mussten, wurde ich langsam aber sicher immer besser.

Heute bin ich als Genussfan immer bereit, wenn es darum geht, den Gaumen zu kitzeln. Ob scharf oder süß, leicht oder fettig – ich bin in jegliche kulinarische Richtung extrem begeisterungsfähig. Aber ALLES außer Mohn und Sesam – da habe ich leider eine heftige Lebensmittelallergie und muss passen." Hier geht es zu Veits Steckbrief.

