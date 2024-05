Der Song "Proud Mary" von John Fogerty wurde viele Male gecovert, doch die Version von Ike und Tina Turner sticht besonders hervor. Entstanden ist der Song durch Fogertys Vorliebe für Beethoven...

Das Lied sollte so ähnlich beginnen, wie die 5. von Beethoven

1969 schreibt John Fogerty als Gitarrist und Sänger von Creedence Clearwater Revival, kurz CCR den ersten Riesenhit der Band: "Proud Mary". Die "Proud Mary" ist ein alter Schaufelraddampfer auf dem Mississippi.

Auf die Idee, ein Lied über einen Mississippi-Dampfer zu schreiben, kam Fogerty, als er Beethoven hörte. John Fogerty liebt Beethoven und immer, wenn er die 5. Sinfonie hört, entstehen in ihm Bilder, wie sich die Schaufelräder eines Mississippi-Dampfers durch das Wasser wühlen.

Er war nie im Leben am Mississippi und kennt die Schiffe nur von Bildern und Filmen. Aber ihm fallen Wortfetzen ein: "Rollin‘ – Rollin‘ – Rollin‘ on the river", dazu der Name des Schiffs: Proud Mary – Die stolze Maria – in Johns Fantasie ist das ein großartiges Schiff.

Reise auf der "Proud Mary"

Fogerty erfindet die Geschichte einer Haushälterin, die nach vielen Jahren Schufterei ihren Job aufgibt und nun auf der Königin der Raddampfer, der "Proud Mary", die Südstaaten bereist. Von Anfang an ahnt John Fogerty, dass er zu diesem Zeitpunkt seinen besten Song geschrieben hat.

Ich zitterte am ganzen Körper. Und als ich den Song der Band vorgespielt habe, fühlte ich mich wie Cole Porter!

Eines Tages singen Ike & Tina Turner den Song

Proud Mary schießt in die Hitparaden. Creedence Clearwater Revival werden zur angesagten Band, spielen in Woodstock und verkaufen millionenfach Platten. Eines Tags hört John Fogerty im Autoradio Ike & Tina Turner – und was singen die beiden? "Proud Mary" – sein Lied in einer wunderbaren Version. Das macht John sehr stolz.

Die Coverversion der Turners auf ihrem Album "Workin‘ Together" von 1970 bleibt bis heute die bekannteste des Songs. Und das obwohl – oder vielleicht gerade weil – sie eine ganz eigene Version mit Blues-Einflüssen daraus gemacht haben.

Es wurde die erfolgreichste Aufnahme von Ike & Tina Turner in den USA, wurde millionenfach verkauft und landete auf Platz 4 der offiziellen Charts. Der Song wurde auch mit einem Grammy für die beste R&B-Darbietung ausgezeichnet.