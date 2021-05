Tina Turner hatte schon als Kind Großes vor – Schauspielerin oder Sängerin werden, raus aus dem tristen Alltag in ihrer Heimatstadt Nutbush im Süden der USA. Und doch wird ihre Karriere immer ein bisschen mit diesem 200-Seelen-Dorf verbunden bleiben.

In dem ersten Song, den sie je geschrieben und komponiert hat, obwohl sie kein Instrument spielt, geht es nämlich um ihre Erinnerungen an das Leben an diesem Ort.

Besonders liebevoll ist die Beschreibung von Nutbush nicht gerade.

Viel mehr als eine Schule und ein Plumpsklo gibt es nicht in dem Kaff am Highway 19. Dafür umso mehr Regeln – unter Woche wird hart auf dem Feld gearbeitet - sonntags geht es in die Kirche und schneller als 40 Stundenkilometer darf in Nutbush nicht gefahren werden. Motorrad schon gar nicht. Es ist eng hier. Die Grenzen von Nutbush – die Nutbush City Limits – kann man auch so verstehen: es ist ein Ort der begrenzten Möglichkeiten. City – also Stadt ist wohl eher ironisch gemeint.

Als Tina Turner den Song 1973 gemeinsam mit ihrem damaligen Ehemann Ike veröffentlicht, sind die beiden schon 13 Jahre als Duo erfolgreich - es wird einer der bekanntesten Songs der beiden – auch außerhalb der USA.

Und auch wenn der Song nicht direkt Werbung für Nutbush macht, heißt dort seit 2002 ein Stück des Highway 19 „Tina Turner Highway“.