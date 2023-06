per Mail teilen

Wie wird eine S-Bahnfahrt in Berlin zum Welthit? Wie klang das Original von "Bette Davis Eyes", bevor Kim Carnes einen Hit daraus machte? Welcher berühmte Popstar war vor seiner Karriere Totengräber?

Die Antworten erfahren Sie in bei SWR1 "Hits und Storys". Blicken Sie hinter die Kulissen großartiger Songs. Erfahren Sie, was sich hinter den Texten von Künstlern wie Bruce Springsteen oder Elton John verbirgt. In vielen Texten steckt viel mehr, als man auf den ersten Blickt vermutet.