Eines ist gewiss: Im kommenden Jahr – zu Beethovens 250. Geburtstag – wird auf dem CD- und Buchmarkt ein wahres Beethoven-Veröffentlichungs-Fieber ausbrechen. Bereits jetzt sind erste Anzeichen zu spüren. Ein neu erschienenes Buch von Karl-Heinz Ott beschäftigt sich mit Beethovens neun Sinfonien – und mit einigen Randphänomenen darum herum.

Rausch und Stille Beethovens Sinfonien Autor: Karl-Heinz Ott Verlag: Hoffmann & Campe ISBN: ISBN 978-3-455-00398-7

Am Ende, im Finale der neunten Sinfonie, wagt Beethoven noch einmal Ungeheuerliches. Ein Schluss-Satz mit Vokalsolisten und Chor. Und am Beginn: ein Wachmacher!

"Als wollte Beethoven seine früheren Kritiker, die schon bei den ersten Sinfonien den Bläsereinsatz zu massiv gefunden haben, endgültig vor den Kopf stoßen, lässt er das Finale in vollem Karacho beginnen: Dröhnende Pauken, vier Hörner, drei Posaunen, zwei Trompeten und bis zu dreifach besetzte Klarinetten, Oboen, Fagotte und Flöten setzen mit der sogenannten Schreckensfanfare ein."

"Will <Beethoven> tatsächlich alles zurückfahren, was seine Sinfonien an Dramatik und Dissonanz zu bieten haben, angefangen bei der ersten? Sein gesamtes sinfonisches Schaffen einer radikalen Revision unterziehen? […] Einen Schlussstrich ziehen? Warum dann aber im weiteren Verlauf dieses Finales noch so viele rhythmische, atmosphärische, stilistische Brüche?"

Wagner und Adorno als stellvertretend genannte prominente Kronzeugen

Fragen über Fragen! Autor Karl-Heinz Ott weiß, dass er sie nicht alle wird beantworten können. Das liegt in der Natur der Sache. Denn über Beethovens Neunte haben schon viele kluge Köpfe gesprochen und geschrieben, und so verliert sich Ott auf diesen Seiten in einer Fülle von Anspielungen und Verweisen, mit Wagner und Adorno als hier stellvertretend genannten prominenten Kronzeugen.

Lebendige Sprache

Noch einmal, nach rund 250 Seiten, bekommt der Leser Vorzüge und Probleme dieses Buches in gebündelter Form vorgesetzt: Da ist Otts anschauliche, lebendige Sprache, da ist seine Fähigkeit, Fragen zu stellen, die uns auch mehr als zwei Jahrhunderte nach Entstehung der neun Beethoven-Sinfonien immer noch bewegen. Da sind aber auch die vielen Randerscheinungen, die zeigen, was Ott alles gelesen hat und die dann oft Neben-Aspekte beleuchten, die für sich genommen schon ein kleines Buch wert wären. So heißt es im Anschluss an die Ausführungen zur sechsten Sinfonie in einem eigenen Kapitel: Orpheus gegen Prometheus.

"Wenn es von Beethoven heißt, er sei der erste Komponist, in dessen Musik das subjektive Element sich Bahn bricht, bedeutet das, dass er mit tradierten Formen nur noch spielt und sie nach Lust und Laune zerstört. Er bedient kein Sonatenschema mehr, wenn ihm die Ideen durchgehen; er will nicht mehr gefallen und nicht mit schönen Melodien aufwarten; er will seinen eigenen Eingebungen gehorchen."

Mutige Vergleiche

Nein, Beethoven zerstört Formen nicht nach „Lust und Laune“, wie Ott behauptet, und er schlägt auch keinen Bogen um die Sonatenform – er entwickelt sie weiter, testet sie aus, führt sie an Grenzen. Ott setzt einige Male Thesen in die Welt, die sich so nicht halten lassen. Doch all das nimmt man in Kauf, weil der Autor gut erzählen kann. Mit anschaulichen Bildern und mutigen Vergleichen gelingt es Ott, auch dem Laien zu erklären, warum Beethovens Musik so außergewöhnlich ist, etwa im Trauermarsch der Eroica":

"Über den dunklen Streicherklängen schwebt bereits nach wenigen Takten eine Oboe, die das Thema von den Geigen übernimmt, in lichten Höhen. Sofort verliert der Marsch sein Düsteres. Schon zuvor vernimmt man in den Bässen ein so dumpfes wie besenartiges Geräusch, das sich den auftaktigen Schleifern verdankt, mit denen sie von unten her immer wieder auf den Grundton zufahren. Dieses Besenartige verleiht dem Marsch einen leicht makabren Schwung, der einen Hauch von Komik besitzt."

Neun Sinfonien als exemplarischer Fall

Die neun Sinfonien sind für Karl-Heinz Ott ein exemplarischer Fall. Sie spiegeln Beethoven, den Musiker, den Künstler, sie spiegeln aber auch übergreifend eine ganze Epoche voller Unruhe. Auf jedes Sinfonien-Kapitel lässt Ott weiterführende Betrachtungen folgen, die sich teilweise jedoch etwas verlieren. Ott bedient sich ein wenig wahllos aus dem Füllhorn seines Wissens und seiner Lesefrüchte. Weniger hätte hier mehr sein können. Dennoch folgt man seinen Ausführungen über weite Strecken gern, weil er in seinem Buch etwas von jener Sogkraft spiegelt, die Beethovens Musik im Allgemeinen und seine Sinfonien im Besonderen auszeichnet.

