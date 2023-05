per Mail teilen

"Simply The Best" von Tina Turner. Ein Best-of Album als Meilenstein? Zumindest offiziell.

Aufzeichnung 2021 Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung dieses Podcasts 2021 hat Tina Turner noch gelebt, litt aber schon damals unter ihrem schlechten Gesundheitszustand aufgrund einer Niereninsuffizienz. Wie viele Menschen auf der Welt, bedauern auch wir den Verlust dieser herausragenden Sängerin und Frau.

Tina Turner wächst an Herausforderungen

Eigentlich geht es aber weniger um dieses Album, sondern viel mehr um Tina Turner als Künstlerin und Mensch, der weiß, was es bedeutet, sich im Leben richtig durchbeißen zu müssen und an Schicksalsschlägen und Herausforderungen zu wachsen.

Eine der größten Rocksängerinnen der Welt

Das Best-of-Album "Simply The Best" eignet sich ganz hervorragend, um über Tina Turner zu sprechen. Vor 30 Jahren ist die Platte rausgekommen und drin ist, was drauf steht: die größten Hits von Tina Turner und die Erklärung, warum Tina Turner zu einer der größten Rocksängerinnen aller Zeiten geworden ist.

Sängerin Julia Neigel kennt Tina Turner

Im Podcast sprechen wir über das Album, Tina Turners Entscheidung, nach Europa zu ziehen, ihren aktuellen Gesundheitszustand und darüber, wie aus dieser Stimmgewalt eine echte Powerfrau geworden ist. Als Gast mit dabei ist Rocksängerin Julia Neigel. Sie hat Tina Turner in den 90ern auf ihrer „Rock Over Germany“-Tour begleitet und im Vorprogramm vor Zehntausenden Menschen gespielt.

Tina Turner - "Simply The Best" Parlophone Label Group (Plg) (Warner) Simply The Best Label: Parlophone Warner Titelliste: The Best What's Love Got To Do With It I Can't Stand The Rain I Don't Wanna Lose You Nutbush City Limits Let's Stay Together Private Dancer We Don't Need Another Hero Better Be Good To Me River Deep - Mountain High Steamy Windows Typical Male It Takes Two (mit Rod Stewart) Addicted To Love Be Tender With Me Baby I Want You Near Me Way Of The World Love Thing

